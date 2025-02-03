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Только 20% самарцев поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах

3 февраля 2025 09:47
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Только 20% самарцев поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

С ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает решить ее путем внедрения нового функционала, с помощью которого можно будет установить самозапрет и/или денежный лимит на покупки.

20% самарцев поддерживают инициативу, причем женщины чаще мужчин высказываются в пользу введения функции самозапрета на маркетплейсах. 31% граждан в возрасте от 45 лет нравится предложенная идея, среди тех, кто моложе голосует «за» только каждый шестой. Больше сторонников подобного функционала среди тех, кто тратит на маркетплейсах от 10 до 30 тысяч рублей (каждый третий).

16% участников опроса рассказали, что в случае реализации идеи воспользуются опциями, ограничивающими покупки: 8% — только функцией самозапрета; 5% — только функцией ежемесячного денежного лимита; 3% — обеими функциями. Молодым гражданам и тем, чей доход от 50 до 100 тыс. руб. более интересна функция самозапрета покупок, горожане в возрасте от 45 лет и граждане с невысокими доходами чаще заявляют о том, что будут пользоваться обеими опциями. В случае принятия закона женщины чаще мужчин станут выбирать одну из предложенных функций, мужчинам же интересен весь предложенный функционал. Чаще всего же планируют пользоваться одной или всеми из предложенных ограничивающих функций те, кто ежемесячно оставляет в маркетплейсах более 30 тысяч рублей (48%).

Каждый второй опрошенный не поддерживает инициативу; 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 респондентов не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах: «Я в состоянии сам контролировать свои действия».
 

Время проведения: 27—31 января 2025 года

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