Террористы из "Крокуса" были под воздействием запрещенных веществ

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Следователи продолжают по крупицам восстанавливать обстоятельства теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле". Силовиков интересует все: где жили, на чем ездили, с кем общались и как готовились преступники.

Уже есть официальные данные, что все четверо исполнителей теракта находились под воздействием запрещенных веществ, которые меняют восприятие реальности, притупляют чувство страха и инстинкт самосохранения. Судя по снимку с дорожной камеры, уезжая из "Крокус Сити Холла", убийцы разогнали старый Renault до скорости свыше 140 километров в час. Кстати, опознать и отследить машину удалось благодаря сотрудникам красногорской полиции, которые в числе первых прибыли на место трагедии, пишет Смотрим.

"Прибыв на место, я увидел, что отсюда выбегают люди. Я сказал людям бежать на безопасное расстояние и указал, где находятся кареты скорой помощи. Встретив начальника полиции на месте происшествия, нам поступило указание просмотреть камеры видеонаблюдения", – рассказывает заместитель начальника полиции УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Новиков.

Полицейские торопились – записи могли пострадать в пожаре.

"Вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности мы по задымленной лестнице поднялись на четвертый этаж к серверной. Выломали дверь, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором скрылись преступники, и незамедлительно передали данные в оперативный штаб, что позволило установить маршрут их движения и задержать", – отмечает начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск Максим Мягков.

Эти записи теперь легли в материалы уголовного дела. Впереди у следователей еще много работы, главная цель пока остается прежней – отследить связи террористов и выйти на заказчиков кровавого преступления.