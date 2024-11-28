Территориальный Кадровый центр Самарской области вошёл в число победителей федерального конкурса профмастерства

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По результатам III Всероссийского конкурса в сфере занятости наш регион занял два вторых места в номинациях «Лучший проект» и «Лучший центр занятости».



Лучшим проектом стал клуб из Кошкинского района «Работа для СВОих». Его задача – адресная поддержка участников специальной военной операции и их родных. На заседаниях клуба участникам оказываются услуги по социальной адаптации на рынке труда, психологической поддержке, возможностях переобучения через кадровый центр и вакансиях предприятий региона.

Всего на данный момент в Самарской области действуют 16 клубов «Работа для СВОих», объединяя более 200 участников спецоперации и членов их семей.



Лучшим центром занятости второго уровня стал центр занятости Новокуйбышевска. После модернизации в 2023 году он работает под брендом Кадрового центра «Работа России», оказывая услуги гражданам и работодателям с учётом индивидуальных потребностей.



«Итоги конкурса профмастерства стали результатом совместной работы правительства региона и кадрового центра в поддержке инициатив и проектов. Победители проделали большую работу по презентации проектов и профессиональных качеств, показав высокие результаты», - отметил директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.



В списке победителей конкурса 42 участника, которые признаны лучшими среди 135 претендентов. За звание лучших боролись представители 64 субъектов РФ. Чествовать победителей будут на торжественной церемонии, которая состоится в Москве 13 декабря этого года.