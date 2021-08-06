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Теплоэнергетики требуют снести автостоянку на улице Гастелло в Самаре 

6 августа 2021 19:03
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Автостоянка размещена в охранной зоне трубопровода.

Теплоэнергетики требуют снести автостоянку возле ЖК «Москва» на улице Гастелло 43 а.

В Самаре на 2 сентября назначено предварительное судебное заседание в Арбитражном суде по иску компании «Т Плюс» к администрации города и Октябрьского района. Сетевики пытаются снести автостоянку, которая размещена в охранной зоне трубопровода.

Иск компания подала в конце июля. Представители компании требуют снести забор и покрытие парковки, а также восстановить земельный участок. Стоянка мешает безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства, передает samarskie-voditeli.ru

 

Фото:   samarskie-voditeli.ru

Теги: авостоянка улица Гастелло

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