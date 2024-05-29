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Телебашню в Самаре украсит праздничная подсветка в День защиты детей

29 мая 2024 16:20
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Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24.00 час.

1 июня телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит подсветку в честь Международного дня защиты детей.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24.00 час. Световое представление телебашни в Самаре засияет чередующимися атрибутами и иллюстрациями по теме всемирного дня защиты детей, на медиафасаде телебашни отобразится надпись со словами "С Днем защиты детей!".

Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Благовещенске, Братске, Брянске, Грозном, Костроме, Кызыле, Саратове, Симферополе, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Майкопе, Ростове-на-Дону, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

На медиафасаде Останкинской телебашни с 00 часов 1 июня запустится праздничный видеоролик.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Самара

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