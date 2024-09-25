Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра

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С 26 по 30 сентября в честь Дня тигра телебашня Самары поддержит акцию Центра «Амурский тигр» включением архитектурно-художественной подсветки.

На телебашне появится логотип, символика Центра «Амурский тигр».

Подсветка телебашни в Самаре будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Праздник появился в столице Приморского края Владивостоке по предложению писателя и охотоведа Владимира Тройнина. День тигра привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Акцию, приуроченную ко Дню амурского тигра, также поддержат Останкинская телебашня, башни и мачты РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Великом Новгороде, Грозном, Казани, Калуге, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Тамбове, Твери, Челябинске, Черкесске, Улан-Удэ, Ярославле и других городах России.