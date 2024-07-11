Телебашня Самарской области поддержит включение подсветки в Белгороде в День Прохоровского поля

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12 июля телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» присоединится к включению архитектурно-художественной подсветки в честь 81-летия битвы под Прохоровкой — крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. В битве у железнодорожной станции Прохоровка Белгородского района было задействовано до 1,2 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок со стороны немецких и советских войск. Немцам не удалось взять стратегически важную станцию и изменить ход Курской битвы, и их армия понесла крупные потери.

Архитектурно-художественная подсветка телебашня Самары покажет флаг России, вечный огонь!

Подсветка будет работать с 21-00 до 00-00 часов по местному времени. Подсветка в Самаре включается вместе с подсветкой в Белгороде. На медиафасаде белгородской башни будет развеваться российский флаг, появятся изображения вечного огня и световая проекция Звонницы. Надпись «81» на красном фоне обозначит годовщину со дня сражения. В Белгородской области 12 июля отмечается как День Прохоровского поля, это нерабочий день. Но из-за обстрелов ВСУ праздничные мероприятия не проводятся.

Воздавая дань мужеству советских солдат и нынешних жителей области, подсветку в день Прохоровского сражения включат Останкинская телебашня, телебашни в Благовещенске, Брянске, Грозном, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.