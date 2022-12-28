Техника, которую привез губернатор Самарской области в зону СВО уже помогает бойцам в решении главной задачи 

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Дмитрий Азаров привёз на передовую дополнительное оборудование, которое помогает военнослужащим приблизить победу. За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.

Дмитрий Азаров: сейчас главная задача в том, чтобы бойцы были сконцентрированы на своём задании - приближении победы. И при этом могли быть полностью уверены, что их семьи ни в чем не нуждаются и находятся в безопасности. Конечно, было передано и оборудование:

"Очень надеюсь, что и это оснащение лишним точно не будет. Дорабатывается модель, здесь уже она модернизированная. Вполне товарный вид, но самое главное, эффективная в боевой работе".

Как стало известно, оборудованием, привезенным Дмитрием Азаровым, в первый же день удалось поразить два вражеских беспилотника.

"Эта техника - не единственная, которую мы вновь привезли с собой. И мы постараемся сделать все для помощи армии и ускорения победы", - заявил губернатор.

Военнослужащие, которые сейчас выполняют свой долг на передовой в зоне СВО поблагодарили руководство и жителей Самарской области за постоянную поддержку бойцов и их семей:

"Дмитрий Игоревич, огромное спасибо хотим вам выразить от всего личного состава за помощь. Самарская область активно участвует и помогает всему нашему личному составу. В том числе и там - семьям военнослужащих, которые выполняют здесь задачу. Поэтому очень приятно, что вы помогаете нашим родным и близким на территории Самарской области. И нашим военнослужащим здесь, которые могут смело выполнять задачу, не думая о каких-то проблемах".