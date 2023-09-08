Театральный фестиваль «Время театра» стартует в Сызрани

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С 11 по 17 сентября в Сызрани состоится III Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра».

Театральный фестиваль «Время театра» — одна из ярких страниц культурной жизни Сызрани. Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 105-й театральный сезон.

«На фестивале «Время театра» по сложившейся доброй традиции идет активный обмен опытом, завязываются прочные профессиональные и дружеские связи.

Театральный фестиваль предоставляет возможность реализовать участникам свой творческий потенциал, а атмосфера этого незабываемого события неизменно вдохновляет на поиск в искусстве и способствует раскрытию профессиональных качеств участников. Одна из главных задач фестиваля является привлечение внимания зрительской аудитории к лучшим спектаклям по произведению русских классических, советских и российских драматургов», — отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

На III Межрегиональном фестивале на сцене Сызранского драматического театра свои спектакли представят театральные коллективы из Москвы, Ногинска, Белгорода, Донецка, Борисоглебска, Тольятти, Самары.

На фестиваль приглашены ведущие театральные критики, театроведы.

В программе фестиваля:

11 сентября 18:30 открытие фестиваля «Время театра»

Московский областной театр драмы и комедии (Ногинск), спектакль: «Фальшивая нота» Дидье Карон (12+)

12 сентября 18:30

Донецкий республиканский академический театр кукол (Донецкий театр кукол), спектакль:«Вторая смерть Жанны Д’Арк» Стефан Цанев (16+)

13 сентября 18:30

Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина, спектакль: «Волки и овцы» Александр Островский (12+)

14 сентября 18:30

Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени Глеба Дроздова, спектакль: «Блажь» Александр Островский, Петр Невежин (12+)

15 сентября 18:30

Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского, спектакль: «Чайка» Антон Чехов (12+)

16 сентября 18:30

Независимый театральный проект Москва-Самара, спектакль: «Старомодная комедия» Алексей Арбузов (12+)

17 сентября 16:00 закрытие фестиваля «Время театра»

Сызранский драматический театр им. А. Н. Толстого, спектакль: «Бесприданница» Александр Островский (12+).

Фото: минкульт СО