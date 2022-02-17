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Театр «Задумка» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

17 февраля 2022 15:39
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С проектом «Князь Владимир: Самарская страница».

Муниципальный детский музыкальный театр «Задумка» является многократным победителем самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

В 2021 году театр совместно с Самарской региональной социально-патриотической общественной организацией "Губерния" приняли участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, где одержали победу с проектом «Князь Владимир: самарская страница».

Проект реализуется при поддержке администрации Самары, министерства образования и науки Самарской области, Самарской епархии, Самарского академического театра оперы и балета и Самарского государственного социально-педагогического университета.

Подробнее о постановке рассказала директор театра Светлана Явич в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 17 февраля на площадке Самарской областной организации Союза журналистов России.

«Идея проекта заключена в том, чтобы продлить "жизнь" замечательному спектаклю "Князь Владимир", премьера которого была осуществлена в 2018 году на сцене Большого театра Благотворительным фондом Илзе Лиепа. Это мультижанровый спектакль, где соединились драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, а видео-контент был создан на основе полотен академической живописи», - пояснила Светлана Явич.

Главные драматические роли в представлении исполнят Народная артистка РФ Илзе Лиепа (княгиня Ольга), солист театра "Балет Москвы", лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Роман Андрейкин, а также воспитанники детского музыкального театра «Задумка».

«Аудитория нашей постановки – молодые люди 11-18 лет. Планируются бесплатные показы для групп школьников с учителями. Также в планах издать буклет о князе Владимире и раздавать его всем зрителям. Он будет посвящен биографии этого исторического персонажа и спектаклю о нем. Возраст нашей аудитории непростой, и нам важно сделать издание ярким, запоминающимся, чтобы оно было интересен подросткам», - отметила художественный руководитель театра «Задумка» Елена Колотовкина.

Премьера спектакля состоится 14 марта 2022 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

 

Фото:   администрация Самары

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