ТАСС: Россию на "Интервидении" будет представлять Shaman

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представит РФ на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил ТАСС источник.

Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

Фото: pxhere.com