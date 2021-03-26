Талантливых детей-изобретателей Самарской области приглашают принять участие в IEYI-2021 Международной выставке юных изобретателей в Тайване

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Начался национальный отборочный этап конкурсантов в российскую сборную юных изобретателей для участия в Выставке International Exhibition for Young Inventors/IEYI – 2021. Прием заявок продлится до 30 мая 2021 года.

Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI-2021), в которой традиционно принимают участие талантливые школьники со всей России, состоится онлайн на базе штаб-квартиры в г. Тайбэй (Тайвань).

Многонациональное жюри IEYI-2021 дистанционно выберет лучшие изобретения. Церемония награждения золотых медалистов IEYI-2020 и 2021 пройдет в декабре в Тайбэй (Тайвань), если позволит эпидемиологическая обстановка.

Участие для российских школьников бесплатное. Путешествие за наградами оплатят спонсоры – юридическая фирма «Городисский и Партнеры».

Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты от 6 до 18 лет как индивидуально, так и в составе команды до двух человек. Обязательное условие - знание английского языка не ниже уровня intermediate.

Изобретение должно соответствовать одной из 9 категорий: борьба со стихийными бедствиями, образование, развивающие технологии, продукты питания, сельское хозяйство, «зеленые» технологии, безопасность и здоровье, технологии для специальных нужд, технологии для пожилых людей, промышленный дизайн и удобные устройства для повседневных нужд. Изделие должно быть полностью безопасно (не иметь в составе взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ или живых существ) и изготовлено руками ребенка. Все условия на сайте организатора.

Заявки принимаются до 30 мая 2021 на электронный адрес SmirnovaD@gorodissky.com. К письму необходимо прикрепить видео-визитку на английском языке продолжительностью не более 3-х минут. В рассказ включить: как возникла идея, какие проводились исследования, в чем особенность/новизна, каково применение, в чем коммерческая привлекательность, есть ли возможность дальнейшего развития/совершенствования.

Организатор выступления российской команды на IEYI-2021 – некоммерческая техническая ассоциация «ТехнополМосква»