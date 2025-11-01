Я нашел ошибку
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий
Среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь».
В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.
Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей
Длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации.
Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух
Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников.
Веб-сериал «На краю» покажет реальные схемы кибермошенников
Талантливая старшеклассница из Самарской области приняла участие в просветительском марафон Знание.Наука

1 ноября 2025 09:55
148
От Самарской области в мероприятии принимала участие воспитанница Самарского регионального центра для одаренных детей Софья Габдрахманова.

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие марафона Знание.Наука, который проходит 30-31 октября. Просветительское событие объединяет более 5 000 школьников, студентов, молодых ученых из 80 регионов России, а также Абхазии. Среди них — 160 победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Организаторы марафона — Общество «Знание» и Московский политехнический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Мероприятие приурочено к Десятилетию науки и технологий.
От Самарской области в мероприятии принимала участие воспитанница Самарского регионального центра для одаренных детей Софья Габдрахманова. На счету Софьи многочисленные олимпиадные достижения, среди них - победительница заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии (2024), призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии (2025), трехкратная победительница Санкт-петербургской олимпиады по химии (2023, 2024, 2025), двукратный призер международной олимпиады по химии "Потомки Менделеева" (2025) и др. 
Старт событию дали заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Приветствуя участников, Дмитрий Чернышенко отметил, что среди них есть школьники, студенты, призеры и победители российских и международных олимпиад.
«Вы уже сделали очень важный первый шаг, чтобы действительно быть золотым запасом нашей страны. У вас впереди очень интересная жизнь, огромное количество возможностей. Многие захотят стать физиками, математиками, химиками, биологами, инженерами. И для этого в нашей стране по поручению Президента есть целая национальная цель. Это создание условий для реализации возможностей и талантов. Правительство старается сделать все, чтобы такие условия были. Еще никогда в истории современной России не было таких масштабных инвестиций в создание научно-образовательной инфраструктуры: по всей стране строятся школы, кампусы, открываются молодежные лаборатории, появляется новое научное оборудование, оказывается различная финансовая поддержка, такая как гранты, стипендии. В общем, те, кто хотят, точно получат возможность себя реализовать», — заявил вице-премьер.
Зампред Правительства поблагодарил за организацию марафона Общество «Знание». За последние несколько лет оно привлекло более 32 тысяч наставников, которые провели свыше 200 тысяч лекций. Онлайн-трансляции собрали более 2,5 миллиарда просмотров. Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень лекторов, подчеркнув, что Общество «Знание» работает вместе с Минобрнауки России.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков напомнил, что по решению Президента России Владимира Путина в стране проходит Десятилетие науки и технологий.
«Какие цели мы ставим перед собой в рамках этого десятилетия? Одна из приоритетных — это привлечение молодежи в науку. Для этого в нашей стране многое делается — от открытия молодежных лабораторий, реализации программы “Приоритет-2030”, передовых инженерных школ до таких ключевых мероприятий, как этот марафон. Я признателен всем лекторам, кто выступит в эти дни. Для того чтобы принять ответственное решение — пойти в науку, надо как можно больше про нее знать», — сказал Министр.
Также Валерий Фальков отметил, что в рамках Десятилетия науки и технологий запланировано множество мероприятий, и пригласил участников марафона на Конгресс молодых ученых, который пройдет с 26 по 28 ноября в Сириусе.
Огромную роль научной деятельности и великого труда ученых, а также вклад просветителей отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
«Я очень рад, что сегодня нас всех здесь объединила наука. Когда мы говорим о науке в России, мы говорим о выдающемся, легендарном прошлом, о великих соотечественниках — Ломоносове, Королёве, Менделееве, о сотнях людей, которые сформировали облик сегодняшней мировой науки. Но это и разговор об увлекательном будущем, о молодых ученых, которые сегодня меняют наш мир. Я надеюсь, что, слушая лекторов Общества “Знание”, вы почувствуете гордость за российскую науку, за ученых. Возможно, многие из вас захотят связать жизнь с ней. А если кто-то уже это сделал, быть может, вы вдохновитесь на новые открытия и достижения. Хочу сказать спасибо всем ученым, инженерам, исследователям в России и мире, которые меняют нашу жизнь своим сложным, тяжелым трудом. И, конечно, хочу поблагодарить популяризаторов, просветителей, наших лекторов, которые проникновенно, интересно рассказывают о науке, привлекая новые поколения ученых», –– сказал Максим Древаль.
Марафон раскроет значимость науки для всех сфер человеческой деятельности от промышленности до культуры. Молодые люди узнают, как наука расширяет человеческие возможности и какие перспективы открываются перед молодежью в научной сфере. Участников ждут лекции, открытые диалоги ученых, государственных деятелей, руководителей компаний, известных научными разработками. Среди лекторов заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев, Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв, президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, академик РАН, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников,  директор Института когнитивных исследований, академик РАО, доктор биологических и филологических наук СПбГУ Татьяна Черниговская, лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, доктор биологических наук, телеведущий, заслуженный профессор географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Николай Дроздов и другие.
Кроме того, в дни марафона состоится запуск нового телеканала «Знание», который будет круглосуточно доступен в эфире оператора «Триколор».
В преддверии марафона стартовала всероссийская просветительская акция «Наука вокруг нас», которая охватит все регионы России. Состоится более 300 лекций-экскурсий, в ходе которых школьники и студенты посетят ведущие научные центры страны, познакомятся с их работой и на реальных примерах узнают, какие карьерные перспективы открываются для молодежи в науке.

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Самара

01 ноября 2025, 12:08
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
16
01 ноября 2025, 11:53
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
25
01 ноября 2025, 11:42
Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий
71
