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Сызранские транспортные полицейские вместе с общественниками посетили передвижной музей «Поезд Победы»

23 июля 2025 15:27
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21 июля 2025 года на железнодорожный вокзал ст.Сызрань-1 прибыл «Поезд Победы».

21 июля 2025 года на железнодорожный вокзал ст.Сызрань-1 прибыл «Поезд Победы».

10 вагонов состава представляют собой уникальную историю, в которой переплетены драматические события Великой Отечественной войны. Каждый из вагонов демонстрирует военные годы, начиная с последних мирных часов 1941 года и до Победы. Реалистичные световые и звуковые эффекты позволяют прожить и ощутить ключевые сражения - от воздушных схваток до танковых атак, создав эффект полного погружения в военную эпоху.

Среди первых выставку посетили Глава г.о. Сызрань Сергей Евгеньевич Володченков, председатель Думы г.о. Сызрань Сергей Викторович Митко, начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Мягадянович Байгулов, член Общественного Совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Максим Сергеевич Платонов, представители депутатского корпуса города, семьи участников специальной военной операции, участники российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и юные патриоты из числа военно-патриотического объединения «ЩИТ».

По инициативе начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника полиции Рамиля Мягадяновича Байгулова личный состав вместе с членами семей также посетили иммерсивную инсталляцию.

Охрану общественного порядка во время работы передвижного музея на станции Сызрань-1 осуществляли сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» и работниками железнодорожного транспорта. Нарушений не допущено, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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