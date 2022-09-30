Сызранские госавтоинспекторы сопроводили в больницу мужчину, нуждающегося в помощи

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В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС, которые сопроводили в больницу мужчину, нуждающегося в медицинской помощи.

17 сентября текущего года инспекторы ДПС 1 взвода ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» старшие лейтенанты полиции Владимир Верещагин и Илья Сучилин несли службу на 935 км автодороге М5-Урал в районе села Переволоки.

В вечернее время к ним подъехал автомобиль «Лада Гранта», из которого выбежал встревоженный мужчина. Он обратился к сотрудникам ДПС с просьбой сопроводить автомобиль до ближайшей больницы, так как его родственнику - пассажиру стало плохо. Водитель побоялся не успеть в медицинское учреждение из-за затора на трассе.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно откликнулись на просьбу о помощи и, включив проблесковые маячки, сопроводили автомобиль в больницу города Жигулевска и передали мужчину медицинским работникам. Убедившись, что больше их помощь не требуется, сотрудники вернулись к месту несения службы. В настоящее время жизни и здоровью жителя Самарской области ничего не угрожает.

Действия Госавтоинспекторов не остались без внимания - родственники мужчины выложили пост в социальной сети со словами признательности: «Вечером моему родственнику стало плохо. Мы поехали в больницу, но так как на трассе была большая пробка, мы подъехали к сотрудникам ГИБДД, которые несли службу в селе Переволоки, и попросили оказать помощь. Они сразу отреагировали на мою просьбу и сопроводили нас до больницы. Благодарю сотрудников Госавтоинспекции за их участие! Огромное вам спасибо! Здоровья вам и вашим родным!»

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных.