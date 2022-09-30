Я нашел ошибку
Главные новости:
Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу
Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу
Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году
Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году
В Самаре пройдет фестиваль «Герой нашего времени»
В Самаре пройдет фестиваль «Герой нашего времени»
В Самарской области 30 сентября коронавирусом заболели ещё 1 782 человека
В Самарской области 30 сентября коронавирусом заболели ещё 1 782 человека
Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»
Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
В октябре в Самаре дачные рейсы будут выполняться только по выходным дням
В октябре в Самаре дачные рейсы будут выполняться только по выходным дням
Школьники региона посетили Новокуйбышевскую ТЭЦ-1
Школьники региона посетили Новокуйбышевскую ТЭЦ-1
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.41
-1.04
EUR 55.41
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сызранские госавтоинспекторы сопроводили в больницу мужчину, нуждающегося в помощи

30 сентября 2022 13:00
126
Сызранские госавтоинспекторы сопроводили в больницу мужчину, нуждающегося в помощи

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС, которые сопроводили в больницу мужчину, нуждающегося в медицинской помощи.

17 сентября текущего года инспекторы ДПС 1 взвода ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» старшие лейтенанты полиции Владимир Верещагин и Илья Сучилин несли службу на 935 км автодороге М5-Урал в районе села Переволоки.

В вечернее время к ним подъехал автомобиль «Лада Гранта», из которого выбежал встревоженный мужчина. Он обратился к сотрудникам ДПС с просьбой сопроводить автомобиль до ближайшей больницы, так как его родственнику - пассажиру стало плохо. Водитель побоялся не успеть в медицинское учреждение из-за затора на трассе.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно откликнулись на просьбу о помощи и, включив проблесковые маячки, сопроводили автомобиль в больницу города Жигулевска и передали мужчину медицинским работникам. Убедившись, что больше их помощь не требуется, сотрудники вернулись к месту несения службы. В настоящее время жизни и здоровью жителя Самарской области ничего не угрожает.

Действия Госавтоинспекторов не остались без внимания - родственники мужчины выложили пост в социальной сети со словами признательности: «Вечером моему родственнику стало плохо. Мы поехали в больницу, но так как на трассе была большая пробка, мы подъехали к сотрудникам ГИБДД, которые несли службу в селе Переволоки, и попросили оказать помощь. Они сразу отреагировали на мою просьбу и сопроводили нас до больницы. Благодарю сотрудников Госавтоинспекции за их участие! Огромное вам спасибо! Здоровья вам и вашим родным!»

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
120
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
30 сентября 2022  12:52
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
127
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
30 сентября 2022  11:51
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
139
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
30 сентября 2022  10:19
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
345
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
30 сентября 2022  10:15
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
179
Весь список