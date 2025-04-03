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Сызранская библиотека вошла в число лучших в России

3 апреля 2025 21:34
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Модельная библиотека-филиал № 1 заняла 2 место в номинации «Лучший фонд модельной общедоступной (публичной) библиотеки».

Что делает библиотеку особенной? Конечно, книги. Но не только. Важно, какие издания отбираются, как они хранятся и насколько интересны для читателей.

Именно это стало главной темой XV Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху», которая прошла в Российской национальной библиотеке в г. Санкт-Петербурге.

В этом году Сызрань впервые была представлена на конференции: наши библиотекари получили приглашение стать ее слушателями. Впечатляет количество и география участников: 600 человек из 57 регионов России, а также Белоруссии, Индии, Китая и ОАЭ.

Самое главное произошло в финальный день, 28 марта, когда подвели итоги Всероссийского конкурса «Золотая полка». 

Модельная библиотека-филиал № 1 заняла 2 место в номинации «Лучший фонд модельной общедоступной (публичной) библиотеки».

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Сызрань

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