Я нашел ошибку
Главные новости:
Пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа, основателя собственной школы, Николая Воронина.
В Детской картинной галерее пройдет «Вечер каллиграфии»
По состоянию на сегодня посеяно более 1,506 млн га яровых культур, что составляет 98% от плана.
Николай Абашин: "Планируем, что посевная кампания завершится на текущей неделе, предположительно 28 мая"
Без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов.
С 24 мая инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах онлайн
Законопроект призван обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.
В Госдуму внесён законопроект о введении иностранных ИТ-компаний в правовое поле России
Впервые с начала пандемии в отрасли не зафиксировано статистически значимого падения.
СберИндекс: общепит полностью восстановился после пандемии
Ускорить создание своего маркетплейса поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самаре создают кооперационный агрегатор товаров и услуг 
Таким образом, по проекту «Региональная местная дорожная сеть» в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км.
В список на дорожный ремонт 2021 года в регионе добавили 3 новых объекта
Сызрань представит проект «На берегу трех рек: продолжение истории».
Сызрань сформировала новую заявку и дизайн-проект на Всероссийский конкурс 
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.4
-0.13
EUR 89.95
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сызрань сформировала новую заявку и дизайн-проект на Всероссийский конкурс 

25 мая 2021 17:36
101
Сызрань представит проект «На берегу трех рек: продолжение истории».

Сызрань сформировала новую заявку и дизайн-проект для участия в предстоящем Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Новая идея благоустройства - это продолжение уже реализованного проекта «История на берегу трех рек», который стал победителем конкурса в 2019 году.

Последние несколько лет Самарская область является активным участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новый проект, который представит город Сызрань на конкурс, раскрывает природно-рекреационный потенциал прибрежной полосы реки Сызранки вдоль Вознесенского монастыря и новых микрорайонов.

«Это пространство уже активно используется горожанами для отдыха и рыбалки, - рассказал руководитель команды разработчиков Александр Шуткин. - С побережья открывается чудесный вид на Сызранский кремль. Благоустройство пешеходных зон прилегающих улиц, создание на берегу променада с выходами к воде и наполнение его необходимой для отдыха инфраструктурой – станет новым витком развития прилегающих кварталов и создание нового знакового места в городе».

В ходе общественных обсуждений концепции проекта «На берегу трех рек: продолжение истории» сызранцы предложили сделать новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.

В итоге на верхнем уровне набережной пройдет благоустройство, в том числе с заменой остановок общественного транспорта. Появятся павильоны пункта охраны правопорядка, проката инвентаря и лодочной станции, кофейня. Будет сделана и водная тропа – сезонный маршрут вдоль затапливаемой береговой территории. Как отмечают разработчики, Монастырская набережная станет своего рода партером зрительного зала, из которого открываются лучшие виды на главные достопримечательности Сызрани: на Кремлевскую набережную и Спасскую башню кремля. 

Эксперты подчеркивают, что участие малых городов и исторических поселений во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды способствует созданию современных общественных пространств. На всех этапах формирования дизайн-проектов активное участие принимают жители. 

 

Фото:  пресс-служба облправительства

Теги: проект «На берегу трех рек: продолжение истории» Сызрань

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вопрос о реконструкции очистных сооружений Сызрани начали прорабатывать еще в 1995 году, но из-за отсутствия финансирования работы откладывались.
20 мая 2021, 18:33
«Оздоровление Волги»: одновременно на двух объектах очистных сооружений Сызрани идут работы
Вопрос о реконструкции очистных сооружений Сызрани начали прорабатывать еще в 1995 году, но из-за отсутствия финансирования работы откладывались. Благоустройство
607
Сызранский следственный изолятор является самым старым учреждением уголовно-исполнительной системы Самарской области.
30 апреля 2021, 16:39
Следственному изолятору №2 УФСИН СО исполнилось 110 лет
Сызранский следственный изолятор является самым старым учреждением уголовно-исполнительной системы Самарской области. Общество
616
По пути в больницу у пациента случилась остановка сердца.
28 апреля 2021, 19:48
В Сызрани бригада станции скорой помощи спасла жизнь мужчине после клинической смерти
По пути в больницу у пациента случилась остановка сердца. Здравоохранение
982
В центре внимания
Такую задачу Дмитрий Азаров поставил на оперативном совещании с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и ведомств.
25 мая 2021  15:59
Дмитрий Азаров: "Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период"
Политика
173
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
25 мая 2021  14:29
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Политика
173
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 мая 2021  14:01
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
271
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021  13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Транспорт
192
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
25 мая 2021  11:45
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
Общество
228
Весь список