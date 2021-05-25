Сызрань сформировала новую заявку и дизайн-проект на Всероссийский конкурс 

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Сызрань сформировала новую заявку и дизайн-проект для участия в предстоящем Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Новая идея благоустройства - это продолжение уже реализованного проекта «История на берегу трех рек», который стал победителем конкурса в 2019 году.

Последние несколько лет Самарская область является активным участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новый проект, который представит город Сызрань на конкурс, раскрывает природно-рекреационный потенциал прибрежной полосы реки Сызранки вдоль Вознесенского монастыря и новых микрорайонов.

«Это пространство уже активно используется горожанами для отдыха и рыбалки, - рассказал руководитель команды разработчиков Александр Шуткин. - С побережья открывается чудесный вид на Сызранский кремль. Благоустройство пешеходных зон прилегающих улиц, создание на берегу променада с выходами к воде и наполнение его необходимой для отдыха инфраструктурой – станет новым витком развития прилегающих кварталов и создание нового знакового места в городе».

В ходе общественных обсуждений концепции проекта «На берегу трех рек: продолжение истории» сызранцы предложили сделать новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.

В итоге на верхнем уровне набережной пройдет благоустройство, в том числе с заменой остановок общественного транспорта. Появятся павильоны пункта охраны правопорядка, проката инвентаря и лодочной станции, кофейня. Будет сделана и водная тропа – сезонный маршрут вдоль затапливаемой береговой территории. Как отмечают разработчики, Монастырская набережная станет своего рода партером зрительного зала, из которого открываются лучшие виды на главные достопримечательности Сызрани: на Кремлевскую набережную и Спасскую башню кремля.

Эксперты подчеркивают, что участие малых городов и исторических поселений во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды способствует созданию современных общественных пространств. На всех этапах формирования дизайн-проектов активное участие принимают жители.

Фото: пресс-служба облправительства