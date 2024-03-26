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Свыше 915 многодетных мам в Самарской области вышли на пенсию досрочно в 2023 году

26 марта 2024 12:13
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Свыше 915 многодетных мам в Самарской области вышли на пенсию досрочно в 2023 году

Женщины, которые родили пять и более детей, а также воспитали их до достижения возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию по старости  досрочно в 50 лет. Матери четверых детей — в 56 лет, а те мамы, которые родили и воспитали троих детей — в 57 лет.

При этом воспользоваться своим правом на пенсию по старости досрочно многодетные мамы могут при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Кроме того, величина индивидуального пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2024 году должна составлять не менее 28,2, а начиная с 2025 года — не менее 30.

«Всего в нашем регионе досрочно вышли на пенсию 5556 многодетных мам, 915 из них воспользовались этим правом в 2023 году», — поделилась управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Право на получение досрочной пенсии также сохраняется и для тех мам, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, выйти на пенсию она может только на общих основаниях.

Кроме того, возможность досрочно выйти на пенсию полагается одному из родителей ребенка с инвалидностью. В таком случае матери пенсия назначается в 50 лет, а отцу — в 55. Следует учесть, что если досрочно на пенсию уходит отец ребенка, его страховой стаж должен быть не менее 20 лет. В 2023 году таким правом воспользовались 834 жителя Самарской области.

Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01.

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