Свыше 400 тысяч россиян написали «Диктант здоровья»

Я нашел ошибку
Главные новости:
П.роизводители Самарской области размещают запросы на продукцию МСП.
На Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос в продукции малых и средних предприятий
Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 125 км (близ железнодорожной станции Шигоны).
На перегоне Шигоны - Губино будет временно закрыт железнодорожный переезд
Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны.
В Самаре прошло обучение рекрутеров ко Всемирному фестивалю молодёжи – 2024
Анонс культурных событий недели.
Как жителям губернии полезно и интересно провести время на этой неделе
Вода в доме оказалась нужнее колонок на улицах.
«Вода с улицы - в дом»: больше 3,5 тысяч самарцев получили воду в доме на персональных условиях
Мероприятие организовано по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия».
В Тольятти полицейские и общественники поучаствовали в акции «Лес Победы»
МЧС СО напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
С 3 по 9 октября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс
В Самаре представили Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года
В Самаре представили Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.41
0.41
EUR 103.16
1.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Свыше 400 тысяч россиян написали «Диктант здоровья»

2 октября 2023 12:58
155
Свыше 400 тысяч россиян написали «Диктант здоровья»

Масштабная просветительская акция в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет» прошла по всей России.

С 25 по 30 сентября 2023 года Роспотребнадзор провел образовательную акцию «Диктант здоровья» в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет». Цель мероприятия – популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение школьников правилам и нормам здорового образа жизни.

Акцию поддержали Министерство транспорта РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ФБУ «Росавтотранс», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российский университет транспорта (МИИТ), Федеральная территория «Сириус», Группа «Черкизово», ВОД «Волонтеры-медики» и другие организации.

В первый день акции более 500 школьников в 10 российских регионах ответили на вопросы в прямом эфире. Диктант написали подростки 13–16 лет из 8 пилотных регионов проекта «Санпросвет» (Амурская, Иркутская, Свердловская, Тульская, Калининградская области, Ставропольский край, Республики Калмыкия и Татарстан), а также ученики московских школ. К акции по телемосту присоединились и старшеклассники из ВДЦ «Смена» (Краснодарский край).

Вопросы диктанта читал популярный певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов. С 2022 года он является амбассадором проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», а теперь поддерживает и проект «Санпросвет».

Далее, по 30 сентября включительно, проверить свои знания могли все желающие, пройдя тестирование в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора санщит.рус. Всего на вопросы «Диктанта здоровья в формате онлайн ответили более 400 тысяч человек со всей России. География обширна – представлены практически все регионы страны от Калининграда до Владивостока.

«Диктант здоровья» включал 34 вопроса по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Их специально разработали ведущие научные эксперты Роспотребнадзора.

 

Россияне показали отличные результаты: только 9% участников набрали менее 15 баллов и не прошли тест, 85% набрали от 15 до 20 баллов, 6% набрали максимальный балл. Самыми трудными оказались вопросы о нормах потребления сахара и соли, влиянии йода на организм человека, способах передачи кишечных инфекций, а также о «правиле 5 секунд» (можно ли есть пищу, быстро поднятую с пола).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
127
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
165
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
241
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилого человека
1 октября 2023  12:18
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилых людей
506
Сергей Кравцов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в Тольятти осмотрел Поволжскую академию.
30 сентября 2023  20:06
Сергей Кравцов предложил провести всероссийскую педагогическую конференцию в Самарской области в 2024 году
1080
Весь список