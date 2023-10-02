Свыше 400 тысяч россиян написали «Диктант здоровья»

155

Масштабная просветительская акция в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет» прошла по всей России.

С 25 по 30 сентября 2023 года Роспотребнадзор провел образовательную акцию «Диктант здоровья» в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет». Цель мероприятия – популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение школьников правилам и нормам здорового образа жизни.

Акцию поддержали Министерство транспорта РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ФБУ «Росавтотранс», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российский университет транспорта (МИИТ), Федеральная территория «Сириус», Группа «Черкизово», ВОД «Волонтеры-медики» и другие организации.

В первый день акции более 500 школьников в 10 российских регионах ответили на вопросы в прямом эфире. Диктант написали подростки 13–16 лет из 8 пилотных регионов проекта «Санпросвет» (Амурская, Иркутская, Свердловская, Тульская, Калининградская области, Ставропольский край, Республики Калмыкия и Татарстан), а также ученики московских школ. К акции по телемосту присоединились и старшеклассники из ВДЦ «Смена» (Краснодарский край).

Вопросы диктанта читал популярный певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов. С 2022 года он является амбассадором проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», а теперь поддерживает и проект «Санпросвет».

Далее, по 30 сентября включительно, проверить свои знания могли все желающие, пройдя тестирование в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора санщит.рус. Всего на вопросы «Диктанта здоровья в формате онлайн ответили более 400 тысяч человек со всей России. География обширна – представлены практически все регионы страны от Калининграда до Владивостока.

«Диктант здоровья» включал 34 вопроса по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Их специально разработали ведущие научные эксперты Роспотребнадзора.

Россияне показали отличные результаты: только 9% участников набрали менее 15 баллов и не прошли тест, 85% набрали от 15 до 20 баллов, 6% набрали максимальный балл. Самыми трудными оказались вопросы о нормах потребления сахара и соли, влиянии йода на организм человека, способах передачи кишечных инфекций, а также о «правиле 5 секунд» (можно ли есть пищу, быстро поднятую с пола).