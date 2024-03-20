Свыше 110 000 сотрудников предприятий региона прошли диспансеризацию на производстве

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О том, как организована работа по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам на предприятиях региона, шла речь на совещании, которое провёл врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. В нем приняли участие представители системы здравоохранения региона, предприятий, муниципальных образований.

Задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году поставил Президент страны Владимир Путин.

Одним из действенных методов является проведение диспансеризации и медицинских осмотров населения. Это позволяет выявлять опасные заболевания на ранней стадии и вовремя начинать лечение.

Для того, чтобы охватить профилактическими осмотрами большую часть трудоспособного населения, ставку делают на организацию диспансеризации непосредственно на рабочих местах. Соответствующие изменения внесены в прошлом году в федеральную нормативную базу.

«Именно руководители предприятий сейчас должны осознать свою социальную ответственность. Вы являетесь авторитетом для своих сотрудников, вы каждый день взаимодействуете с ними. Нужно более активно разъяснять необходимость ежегодного профилактического обследования, а главное, создавать организационные возможности для его прохождения на предприятии. В работу уже включились тысячи предприятий. Более 110 000 человек обследованы на рабочих местах. Тем не менее, необходимо наращивать темпы, причём не только по количеству, но и по качеству. Руководство предприятий должно следить за тем, как организовано проведение диспансеризации и заключать договоры на такие услуги только с добросовестными компаниями», - подчеркнул Александр Фетисов.

«Профилактическими осмотрами и диспансеризацией в этом году нам необходимо охватить на 345 000 человек больше, чем в прошлом. Высокое качество диспансеризации возможно, если к ней будет привлечено трудоспособное население. Только таким образом будет решена задача раннего выявления заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. А также будет достигнуто наполнение ключевой, второй, группы здоровья - это граждане с высоким уровнем факторов риска, но еще без наличия хронических заболеваний», - отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

На ряде предприятий региона диспансеризацию проводят специалисты областных медучреждений здравоохранения.

«У нас организовано 2 мобильные медицинские бригады, которые по графику выезжают на предприятия и проводят диспансеризацию сотрудников без отрыва от производства. Так, мы работаем, в том числе, с Самарским металлургическим заводом. На предприятии трудится порядка 3000 человек. Первый этап профилактических осмотров уже прошли 320 человек, четверть из них направлена на второй этап. Выявляются факторы риска, новые заболевания, преимущественно сердечно-сосудистые», - рассказала главный врач Самарской городской больницы №5 Ольга Чуйкова.

«Мы видим результат такой работы – выявлены заболевания, требующие дальнейшего лечения, и очень важно обеспечить медицинское наблюдение за ними, оказать всю необходимую помощь», - отметил Александр Фетисов.

Диспансеризация проводится и на одном из крупнейших промышленных предприятий региона – заводе «Салют». Там работает порядка 2200 человек.

«Большинство сотрудников – 74% - мужчины, это категория, которая реже всего посещает поликлинику для медосмотров. На завод в составе мобильной бригады выезжаем каждую среду. Уже осмотрели более 400 человек. 43% направили на второй этап диспансеризации. У данных сотрудников выявлены сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, у нескольких человек обследование показало подозрение на онкозаболевания», - рассказала главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова.

«Среди всех причин смертности заболевания сердечно-сосудистой системы составляют 46 %, онкологические заболевания - 15%. Это 2 основные группы, на которые сегодня нацелена диспансеризация. Если вовремя эти заболевания не выявить и не начать лечение, то это может привести к смертности в ближайшие год-два. Поэтому в профилактическую работу должны активно включаться и руководители предприятий, и главы муниципальных образований. Важно разъяснять, что самыми заинтересованными в этом вопросе являются сами люди. И, конечно, необходимо обдуманно подойти к выбору организации, которая будет проводить медосмотры, обращая внимание на опыт и оснащение», - подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Для проведения качественной диспансеризации будет проведён анализ работы частных организаций на предмет соответствия требованиям нормативных документов и эффективности выявления ими заболеваний.

Фото: департамент информационной политики СО