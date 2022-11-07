Связь времен и поколений: в Самаре прошел традиционный Парад Памяти

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В понедельник, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти – самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Тогда, 81 год назад, парад стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории, продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество советского народа перед лицом тяжелейших испытаний.

Парад Памяти впервые был проведён в Самаре в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова, который в те годы работал в должности Главы областной столицы, ветеранских, общественных и молодежных объединений. С каждым годом география участников Парада расширяется. В этом году он прошел уже в 12-й раз, участие в нем приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые – гости из Дагестана, Донецкой Народной Республики – юнармейцы города Снежное, с которым Самарская область первой из регионов России заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи.

Напомним, в 1941 году принимал парад Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. От руководства страны на трибуне присутствовал председатель Президиума верховного Совета СССР Михаил Калинин. 25 тысяч 600 бойцов в строю, 178 тысяч гражданского населения, мощнейшая техника, в небе – единственный за всю историю войны воздушный парад, демонстрация трудящихся – все это произвело впечатление на представителей иностранных государств, находящихся на параде в «запасной столице». Парад был хорошо спланированной военной операцией, результат которой был достигнут: ни Турция, ни Япония в войну против СССР не вступили.

В этом году тема Парада Памяти – «Дорога Победы». Парад не только подчеркнул преемственность поколений, но и показал, что и сегодня жители России, Самарской области, патриоты нашей Родины готовы к решению самых серьезных задач — и в труде, и в бою.

К участникам Парада Памяти обратился полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он назвал Парад историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений. «Парад – наша связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. Тогда наша Родина приняла на себя самые жестокие удары врага. На защиту своей земли поднялся весь народ. Общими усилиями фронт и тыл совершили бессмертный подвиг. Спасли наше Отечество. В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли наши деды и прадеды – те, кто уходил после Парада на фронт, защищать нашу страну от страшной угрозы – фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм – пример для нас в служении Отечеству, образец для подражания и воспитания наших детей и внуков. Память о тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны, кто отдал все, чтобы освободить нашу Родину и избавить мир от фашизма, всегда будет жить в наших сердцах», – сказал Игорь Комаров.

Полпред Президента с особым вниманием обратился к участникам специальной военной операции на Украине и бойцам, направляющимся в зону боевых действий для защиты мирных граждан и территориальной целостности России: «И как много лет назад, сегодня наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо будущего нашей Отчизны. Дорогие воины! Будьте достойны подвига наших предков!».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 7 ноября – это особый день в истории нашего края, в истории страны. «День, в котором слились воедино величие и гордость, память и скорбь, – отметил Глава региона. – Парад продемонстрировал несокрушимую мощь Красной Армии и единство нашего народа перед лицом смертельной опасности. Невозможно переоценить его роль в подготовке разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Куйбышевский парад навсегда вошел в героическую летопись Великой Отечественной войны как символ стойкости и несокрушимого духа нашего народа».

Руководитель области подчеркнул, что в самые трудные месяцы войны Парад вселил в советских людей уверенность в том, что «враг будет разбит, Победа будет за нами». «Память об этом легендарном параде и его участниках жива и поныне. Жива в наших сердцах. Наш Парад Памяти – действительно народный, он объединяет людей всех поколений. Это символ народного единства, символ нашей стойкости и веры в Победу. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и прадеды. Какой долгой и трудной была дорога к Великой Победе. Для бойцов 3-й Ударной армии, водрузивших победное Знамя над рейхстагом, для трудящихся Куйбышева, совершивших трудовой подвиг, она началась именно с этой площади», – обратился Дмитрий Азаров к участникам Парада Памяти и всем жителям региона.

Он добавил, что сегодня, как и 81 год назад, вся страна поднимается на бой с фашистской нечистью, которая покушается на все, что дорого и свято. «И снова, как и восемь десятилетий назад, на этой площади – бойцы, которым предстоит уйти на передовую. Наши земляки, внуки и правнуки солдат Победы унаследовали их лучшие качества – мужество, отвагу, безграничную любовь к Родине. И главное – готовность по первому зову встать на защиту Отечества. Уверен, предстоящая дорога, какой бы трудной и опасной она ни была, обязательно приведет нас к Победе, – заявил Дмитрий Азаров. – Все мы должны отчетливо осознать: единство, сплоченность и патриотизм, завещанные нам старшим поколением, – это то, что во все времена помогало нам выстоять и победить. И то, что сегодня делает нас непобедимыми».

Стройным маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты Вооруженных сил Российской Федерации, силовых структур, военно-патриотических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из всех регионов Приволжского федерального округа и других регионов России, а также работники промышленных и оборонных предприятий, представители образовательных организаций, учреждений культуры, органов законодательной и исполнительной власти, жители городов и районов Самарской области.

«Сегодня на площади – военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители трудовых коллективов, патриотических организаций и профсоюзов, школьники, студенты, воспитанники кадетских классов, юнармейцы. Именно в такие моменты все мы особенно остро осознаем, как тесно переплетается героическое прошлое и день сегодняшний. Как поднимается в душе каждого из нас победный дух, который помог нашему народу в тяжелейших условиях отстоять свободу и независимость Родины, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Слава нашим ветеранам! Слава доблестной Российской Армии! Слава нашему Отечеству – Великой России!»

По сложившейся традиции Парад Памяти начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника: мотоциклы ТИЗ АМ 600 и М 72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы.

Всего в Параде Памяти приняли участие 106 расчетов – это более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО