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«Своих не бросаем»: в зону СВО отправили 50-й гуманитарный груз 

13 февраля 2025 16:42
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Гуманитарный конвой отправился в Донецкую народную республику. Примерно через два дня помощь достигнет пункта назначения.

12 февраля «Общероссийский народный фронт» совместно с Советом ветеранов специальной военной операции, общественными объединениями и другими организациями Самары отправили на передовую 50-й юбилейный гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». Защитники из 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии получат необходимые материалы, а также подарки ко Дню защитника Отечества.

В этот раз гуманитарный конвой – один из самых крупных. Военнослужащим отправили внедорожные автомобили, один из которых передала Администрация Самары. Кроме того, на передовую поступят беспилотные средства авиаразведки, генераторы, строительный инструмент и материалы, маскировочные сети и окопные свечи, продуктовые и гигиенические наборы, постельное белье и медикаменты: «Особо стоит отметить подготовленные жителями Самарской области подарки бойцам ко Дню защитника Отечества, включая пряники, с любовью изготовленные и расписанные цветной глазурью заботливыми руками волонтёров. Частичку тепла родного дома наши защитники получат и через письма, детские картины и открытки, которые также стали важной составляющей гуманитарного груза. Наши парни – это наша надёжная защита. Мы вместе, мы – крепкий тыл», - отметил член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Гуманитарный конвой отправился в Донецкую народную республику. Примерно через два дня помощь достигнет пункта назначения.

По словам заместителя председателя Совета ветеранов СВО Марата Милюкова - с первого дня, как началась специальная военная операция, жители Самары включились в помощь армии.

«Такие конвои - это символ объединения тех, кто находится за «ленточкой» и земляков из Самары. Всегда вспоминаю дни, когда грузы из нашего города приходили и нам. Мы были счастливы, когда их встречали. Совместно с прибывшими к нам волонтерами их разгружали. В это время разговаривали и узнавали, что происходит на родной земле. Всегда было особенно приятно получить посылку от знакомого человека. Хорошо, что сегодня для бойцов отправляют автомобили. Они всегда нужны там и безусловно будут работать. В частности, смогут доставлять раненых и привозить по необходимости боеприпасы», - сказал Марат Милюков.

Член Совета ветеранов СВО Александр Смык отметил, что письма, которые придут вместе с гуманитарным грузом, всегда востребованы на фронте.

«Очень приятно, когда пишут и дети, и взрослые, желают скорейшей победы, здоровья. Это как частичка дома приезжает. Мы друг с другом даже делились письмами и рисунками», - поделился ветеран.

Сейчас бойцы в зоне СВО могут рассчитывать не только на поддержку на передовой, но и за ее пределами – в родных регионах и городах. Напомним, что сегодня для участников спецоперации и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10.000.000 рублей для военнослужащих и их жен.

Отметим также, что по решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 в регионе сохранена единовременная выплата в 4.000.000 рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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