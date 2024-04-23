Сводный отряд региональных ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и МЧС вторую неделю работает в Оренбуржье

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С 14 апреля по поручению Губернатора Самарской области Отряд оказывает помощь соседям по ликвидации последствий паводка.

В целях оказания практической помощи по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением весеннего паводка, в Оренбургскую область командирован сводный отряд региональных ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и МЧС в составе 31 человека и 7 единиц спецтехники.

Сейчас наши пожарные-спасатели работают в поселке Пристанционный, Тоцкого района, Оренбургской области, где ими осуществляется откачка воды из дворов, улиц и подвалов жилых домов. Задействовано 16 человек личного состава, 3 мотопомпы, пожарно-насосная станция и пожарный рукавный автомобиль.

Остальной личный состав оказывает помощь по разборке укреплений набережной Оренбурга.

Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»