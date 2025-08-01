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Светлана Ильина проверила ход капремонта самарских школ

1 августа 2025 12:10
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Светлана Ильина проверила ход капремонта самарских школ
Координатор партпроекта "Новая школа" в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина убедилась в готовности самарских школ №№28, 45 и 93 к новому учебному году.

Первым объектом, где побывал «десант» проекта «Новая школа» стала самарская школа №28. Здесь полным ходом идёт капитальный ремонт в рамках народной программы партии «Единая Россия». Региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Светлана Ильина отметила, что на объекте ежедневно трудятся от 40 до 100 специалистов.

«У меня эта школа вызывает особенные эмоции. В 2005 году именно здесь, со сломанной ногой и на костылях, я участвовала в конкурсе «Учитель года». Помню каждую ступеньку этих лестниц и льдом покрытое крыльцо...Тогда школа находилась в плачевном состоянии», - поделилась Светлана Сергеевна.

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и государственной программы Самарской области по строительству и капитальному ремонту образовательных организаций, модернизация школы получила финансирование из различных источников. Это 68,2 млн руб. федерального бюджета, 36,7 млн руб. из регионального бюджета. Финансирование направлено на капитальный ремонт и приобретение оборудования. Контракт с подрядчиком был заключен в марте 2025 года, а капитальный ремонт начался 01 апреля. Срок выполнения работ увеличен до 135 дней. Дополнительно из бюджета городского округа Самара выделено более 9,5 млн руб. на благоустройство территории возле школы и обеспечение безопасности. Срок завершения благоустройства — 15 августа Все работы планируется завершить до начала нового учебного года, рассказала Светлана Ильина.

Сейчас в школе полностью обновлён фасад, заменена кровля, отремонтированы крыльцо и входные группы, внутри - заменены все двери, стояки и радиаторы отопления, а также подрядчик поменял электропроводку и привёл в порядок все места общественного пользования.

«Скоро здесь снова зазвучат детские голоса в обновлённых стенах. От всей души желаю педагогическому коллективу и ученикам успешного учебного года в преображённой школе», - поделилась впечатлениями координатор партпроекта «Новая школа» в Самарской области Светлана Ильина.

Напомним, что программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование».  

Теги: Единая Россия

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