Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре

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В ночь с 21 на 22 июня, с 22:00 до 00:30, Самара присоединится к международным акциям «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

В память о трагических событиях 22 июня 1941 года, подвигах советского народа на полях сражений и в тылу Великой Отечественной войны, участники возложат цветы к Вечному Огню, а также зажгут более 9 тысяч лампад на склоне площади Славы.

Планируется, что в памятных акциях примут участие ветераны боевых действий, участники СВО, представители молодежных объединений региона и жители Самары.

Отметим, что в Самарской области акция проходит с 2021 года и реализуется Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Правительства Самарской области и администрации города.