Я нашел ошибку
Главные новости:
новые форматы трудоустройства становятся важными для поколения Z
Новые форматы трудоустройства становятся важными для поколения Z
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
В Волжском районе девушка-подросток пострадала в ДТП с деревом
В Волжском районе девушка-подросток пострадала в ДТП с деревом
В Камышлинском районе в ДТП с участием четырёх транспортных средств пострадал четырехлетний ребенок
В Камышлинском районе в ДТП с участием четырёх транспортных средств пострадал четырехлетний ребенок
Умерла артистка Валентина Талызина
Умерла артистка Валентина Талызина
В Самаре Мерседес сбил 13-летнего велосипедиста
В Самаре Мерседес сбил 13-летнего велосипедиста
44% самарцев поддерживают запрет соцсетей для подростков
44% самарцев поддерживают запрет соцсетей для подростков
Самарскую пенсионерку обманули на 750 тыс. рублей
Самарскую пенсионерку обманули на 750 тыс. рублей
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре

21 июня 2025 13:34
57
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре

В ночь с 21 на 22 июня, с 22:00 до 00:30, Самара присоединится к международным акциям «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». 

В память о трагических событиях 22 июня 1941 года, подвигах советского народа на полях сражений и в тылу Великой Отечественной войны, участники возложат цветы к Вечному Огню, а также зажгут более 9 тысяч лампад на склоне площади Славы. 

Планируется, что в памятных акциях примут участие ветераны боевых действий, участники СВО, представители молодежных объединений региона и жители Самары. 

Отметим, что в Самарской области акция проходит с 2021 года и реализуется Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Правительства Самарской области и администрации города.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
21 июня 2025, 10:50
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено в связи с вместимостью помещения. Общество
143
По итогам работы Самарской области на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд рублей.
20 июня 2025, 21:16
Еще 43 млрд инвестиций – третий день работы на ПМЭФ делегации Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым 
По итогам работы Самарской области на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд рублей. Экономика
743
С  21 июня до 24 июня.
20 июня 2025, 19:40
На ул. Мориса Тореза частично ограничат движение транспорта для ремонта водопроводной линии
С  21 июня до 24 июня. Благоустройство
267
В центре внимания
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
7
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
21 июня 2025  10:50
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
144
По итогам работы Самарской области на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд рублей.
20 июня 2025  21:16
Еще 43 млрд инвестиций – третий день работы на ПМЭФ делегации Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым 
749
С  21 июня до 24 июня.
20 июня 2025  19:40
На ул. Мориса Тореза частично ограничат движение транспорта для ремонта водопроводной линии
267
Аналитический центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. 
20 июня 2025  17:25
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ
325
Весь список