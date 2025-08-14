Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона

88

В регионе по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева создан и постоянно расширяется комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Служба занятости региона в приоритетном порядке занимается трудоустройством и профобучением участников специальной военной операции и членов их семей.

Супруга участника СВО Татьяна Тюкалова обратилась в центр занятости населения Самары и м.р. Волжский в июле прошлого года. Исходя из ее предпочтений и опыта работы были предложены курсы повышения квалификации. Успешно пройдя обучение и значительно улучшив навыки работы с компьютером, Татьяна рассмотрела несколько предложенных вакансий и несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.

«В центре занятости встретили с особым вниманием, чутко отреагировали на мои пожелания – большое спасибо Ольге Гусаровой, которая ответственно и тепло ко мне отнеслась и предложила пройти обучение по направлению «Оператор ПК». После обучения мне предложили вакансию в ООО «ЦДК» – и офис, и коллектив, и профиль работы мне сразу понравились. После стажировки с удовольствием осталась здесь работать – тем более, что директор организации, Михаил Филюхин, человек с военным прошлым, поддержал мое решение фразой: «Своих не бросаем!», – поделилась Татьяна Тюкалова.

Татьяна легко влилась в коллектив, освоила навигационную программу и теперь вносит свой вклад в организацию работы общественного транспорта Самары – отслеживает местоположение подвижного состава, составляет графики движения автобусов, троллейбусов и трамваев, при необходимости корректирует их маршруты. Отмечает, что до обращения в службу занятости не смогла найти работу по душе, теперь же чувствует себя на своем месте – работа востребованная, ответственная и связана с улучшением качества жизни самарцев и гостей города.

Начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения территориального центра занятости г.о. Самара и м.р. Волжский Елена Сысцова отметила: «Наряду с мерами поддержки, в соответствии с жизненными ситуациями и потребностями, ведется персональная работа с ветеранами спецоперации и их близкими – профилирование (определение профессионального профиля), поиск работы, обучение и переобучение, помощь в открытии собственного дела. В настоящее время идет активное зачисление на новые курсы обучения – приглашаем всех заинтересованных».

С вакансиями в Самарской области можно ознакомиться на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru, узнать подробнее об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра – 8-800-302-15-44.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области