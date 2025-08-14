Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона

14 августа 2025 14:55
88
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.

В регионе по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева создан и постоянно расширяется комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Служба занятости региона в приоритетном порядке занимается трудоустройством и профобучением участников специальной военной операции и членов их семей.

Супруга участника СВО Татьяна Тюкалова обратилась в центр занятости населения Самары и м.р. Волжский в июле прошлого года. Исходя из ее предпочтений и опыта работы были предложены курсы повышения квалификации. Успешно пройдя обучение и значительно улучшив навыки работы с компьютером, Татьяна рассмотрела несколько предложенных вакансий и несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.

«В центре занятости встретили с особым вниманием, чутко отреагировали на мои пожелания – большое спасибо Ольге Гусаровой, которая ответственно и тепло ко мне отнеслась и предложила пройти обучение по направлению «Оператор ПК». После обучения мне предложили вакансию в ООО «ЦДК» – и офис, и коллектив, и профиль работы мне сразу понравились. После стажировки с удовольствием осталась здесь работать – тем более, что директор организации, Михаил Филюхин, человек с военным прошлым, поддержал мое решение фразой: «Своих не бросаем!», – поделилась Татьяна Тюкалова.

Татьяна легко влилась в коллектив, освоила навигационную программу и теперь вносит свой вклад в организацию работы общественного транспорта Самары – отслеживает местоположение подвижного состава, составляет графики движения автобусов, троллейбусов и трамваев, при необходимости корректирует их маршруты. Отмечает, что до обращения в службу занятости не смогла найти работу по душе, теперь же чувствует себя на своем месте – работа востребованная, ответственная и связана с улучшением качества жизни самарцев и гостей города.

Начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения территориального центра занятости г.о. Самара и м.р. Волжский Елена Сысцова отметила: «Наряду с мерами поддержки, в соответствии с жизненными ситуациями и потребностями, ведется персональная работа с ветеранами спецоперации и их близкими – профилирование (определение профессионального профиля), поиск работы, обучение и переобучение, помощь в открытии собственного дела. В настоящее время идет активное зачисление на новые курсы обучения – приглашаем всех заинтересованных».

С вакансиями в Самарской области можно ознакомиться на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru, узнать подробнее об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра – 8-800-302-15-44.

 

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

 

Теги: Самара

Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
