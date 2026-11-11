Судовладельца из Самары оштрафовали на 50 тысяч за работу без лицензии

Житель Самары незаконно катал пассажиров по Волге на маломерном судне «Silver-650» в районе Ульяновского спуска. Нарушение в июле 2026 года выявила Куйбышевская транспортная прокуратура при проверке соблюдения законодательства в сфере эксплуатации водного транспорта.

«Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта у него отсутствовала», – уточнила пресс-служба ведомства.

На владельца судна завели дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка №26 Ленинского судебного района Самары назначил мужчине штраф - 50 тысяч рублей, пишет Самара-КП.