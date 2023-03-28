Судебные приставы помогли самарчанке переехать из аварийного жилья в новую квартиру

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Из старого аварийного дома, построенного в годы Великой Отечественной войны, самарчанка смогла переехать в новую благоустроенную квартиру благодаря судебным приставам.

Жилье, в котором проживала женщина, было признано аварийным. По решению суда органы местного самоуправления обязаны были предоставить жительнице областной столицы равнозначное благоустроенное жилое помещение. Однако передача ключей от новой квартиры затянулась на неопределенный срок.

Для принудительного исполнения документ поступил в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары. Сотрудником Службы неоднократно вручались требования об исполнении судебного решения. Также ответственные лица предупредили о привлечении их к уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Добиться исполнения требований судебного пристава удалось только после вызова ответственного лица в отдел для составления протокола об административном правонарушении в соответствии со ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Итогом принятых мер стало получение женщиной долгожданной благоустроенной квартиры в новостройке на Московском шоссе, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области