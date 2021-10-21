Судебные приставы в Самаре взыскали долг по зарплате в размере 11,5 млн рублей

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары взыскали с компании, занимающейся разработкой программного компьютерного обеспечения, задолженность по зарплате на общую сумму свыше 11,5 миллионов рублей.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении компании на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании заработной платы на общую сумму свыше 11,5 миллионов рублей.

Добровольно должник-организация задолженность перед работниками не погашала. В рамках сводного исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации направлены запросы об установлении имущественного положения должника. В результате было установлено, что у организации имеется необходимая для погашения сумма. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства.

Принятые судебным приставом меры помогли взыскать задолженность по заработной плате перед 27 работниками на общую сумму свыше 11,5 миллиона рублей.

Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.