Судебные приставы Тольятти снесли пекарню, владелец которой самовольно возвел ее на муниципальной земле

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Судебные приставы Автозаводского района Тольятти снесли пекарню, владелец которой самовольно возвел ее на муниципальной земле.

Индивидуальный предприниматель возвел на земле, принадлежащей администрации города, модульный павильон и открыл там пекарню. Администрация предложила урегулировать вопрос с пользованием земельным участком. Не получив ответа, администрация обратилась в суд.

Исполнительное производство возбудили в отделении Автозаводского района №1 г. Тольятти. Должник, получив процессуальные документы, к сносу павильона не приступил. В отношении него вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Мужчина продолжал бездействовать. Тогда индивидуального предпринимателя ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации и составили в отношении него за неисполнение решения суда протокол по ст. 17.15 КоАП РФ.

Несмотря на наказание, индивидуальный предпринимать земельный участок освобождать не собирался. В рамках исполнительного производства павильон был демонтирован за счет средств взыскателя. Потраченные денежные средства будут взысканы с должника, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области