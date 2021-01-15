Судебные приставы Тольятти передали пятилетнюю девочку органам опеки

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На основании решения суда в отделении судебных приставов № 2 Автозаводского района г. Тольятти возбуждено исполнительное производство о лишении супругов из «Автограда» родительских прав и передаче их несовершеннолетнего ребенка органу опеки и попечительства г.о. Тольятти для дальнейшего жизнеустройства.

Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства осуществлен выход совместно с представителями органа опеки и попечительства по месту жительства должников, указанному в исполнительном производстве. Дверь квартиры открыла должница. Девочка находилась в квартире с лишенной родительских прав матерью.

Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области вручили женщине требование и разъяснили присутствующим решение суда. После проведения беседы о необходимости исполнения судебного решения спокойно, без травмирующих психику ребенка действий, должница согласилась передать дочь представителям органа опеки и попечительства г.о. Тольятти.