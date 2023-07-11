Судебные приставы Сызрани обязали виновника пожара сделать ремонт в квартире

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В результате неосторожного обращения с огнем молодой человек допустил возгорание в квартире, которую ему предоставила местная администрация по договору социального найма. Судебные приставы Сызрани добились, чтобы парень исполнил решение суда и сделал ремонт в жилом помещении.

Местная администрация пыталась самостоятельно решить вопрос восстановления квартиры после пожара, однако виновник возгорания игнорировал визиты жилищной комиссии. В результате долгого общения им все же удалось убедить молодого человека заменить входную дверь. Но приводить в порядок внешний вид квартиры житель Сызрани не желал. Администрация обратилась с заявлением в суд. Служители Фемиды обязали виновника пожара установить межкомнатную дверь, покрасить потолок, оклеить обоями стены в комнате и на кухне и установить плинтуса.

Судебный пристав-исполнитель вручил должнику требование об исполнении решения суда, а также предупредил о мерах, которые могут быть применены за его несвоевременное исполнение. Повторная проверка показала, что следы пожара устранены не были. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении молодого человека постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Должник, не желая усугублять ситуацию, сделать ремонт в квартире, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области