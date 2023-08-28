Судебные приставы региона провели рейд по должникам алиментщикам

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В Самарской области в преддверии начала нового учебного года стартовала акция «Собери ребенка в школу». В рамках нее судебные приставы провели рейд по должникам алиментщикам. У кого-то арестовали имущество, кому-то помогли трудоустроиться, а ком-то пробудили родительские чувства детскими рисунками.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы-исполнители региона провели рейд по жителям региона, имеющим задолженности перед своими детьми. Взывать к совести приходилось по разному: кого-то предупреждали о привлечении к административной и уголовной ответственности, с кем-то проводили беседу, а кому-то показывали рисунки, нарисованные их детьми. Как итог: 26 исполнительных производств о взыскании алиментов окончено, 29 должников официально трудоустроено, а означает, что с их заработной платы теперь будут производится удержания в пользу детей, еще 9 — встали на учет в Центре занятости населения.

Были и те, кто к голосу совести и требованиям судебного пристава не прислушался. В отношении них составили 9 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбудили 1 уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего за первый день акции «Собери ребенка в школу» сотрудники Службы посетили несколько десятков адресов и взыскали в пользу детей почти 240 тысяч рублей.

Работа по исполнительным производствам, касающимся взыскания алиментов, продолжается. Акция продлится до начала сентября, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области