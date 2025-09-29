Судебные приставы Новокуйбышевска взыскали в пользу шести работников фирмы зарплату

161

Предприятие, специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий, не выплатило своим сотрудникам заработную плату на общую сумму порядка 650 тысяч рублей. Работники фирмы обратились в суд с исками о выплате денежных средств за свой труд. Исполнительные документы были предъявлены на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.

Судебный пристав уведомил руководство организации о возбуждении исполнительных производств и о пятидневном сроке для добровольного погашения задолженности. Так как фирма проигнорировала решение суда, сотрудником Службы вынесены постановления об аресте денежных средств. Кроме этого, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

В результате принятых мер предприятие рассчиталось со своими сотрудниками. Денежные средства перечислены взыскателям. Исполнительные производства окончены.