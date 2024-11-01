Судебные приставы Новокуйбышевска арестовали автомобиль должника, не желающего возмещать моральный вред

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Судебные приставы Новокуйбышевска арестовали автомобиль должника, не желающего выплачивать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

В добровольном порядке мужчина к оплате задолженности не приступал. В отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 500 рублей.

Кроме того, сотрудниками органа принудительного исполнения было установлено, что в собственности у мужчины находится автомобиль марки «Nissan Almera», но по адресу проживания гражданина транспортное средство обнаружить не удавалось.

В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД иномарка должника была остановлена на одной из дорог города. На месте судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста имущества. Автомобиль помеcтили на спецстоянку.

После этого должник предоставил квитанции об оплате задолженности и исполнительского сбора в отделение судебных приставов. Денежные средства были перечислены на счет взыскателя. Судебный пристав снял все ограничения и окончил исполнительное производство, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области