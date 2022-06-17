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«Судьба солдата»: от жителей региона примут заявки о поиске участников Великой Отечественной войны

17 июня 2022 14:50
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Подать заявку на установление фронтовой судьбы своих родственников, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны можно с 18 по 21 июня.

18 июня в патриотическом кластере на базе Окружного Дома Офицеров стартует работа общественной приёмной.

Подать заявку на установление фронтовой судьбы своих родственников, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, жители губернии смогут с 18 по 21 июня с 10:00 до 18:00 в Доме Офицеров Самарского гарнизона (3 этаж, оф.20).

Работа общественной приемной организована активистами самарского отделения «Поисковое движение России» в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата».

Приглашаем всех желающих найти своих родственников или информацию о них в Штаб СамРО по адресу: ул. Шостаковича, д.7.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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