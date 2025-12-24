Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Суд запросил позицию мэра Самары по точечной застройке около школы №168

108
К судебному разбирательству по делу о планируемом строительстве жилой высотки рядом со школой №168 на пр. Юных Пионеров привлекут мэра Самары, администрацию города и департамент управления имуществом. Они будут участвовать в процессе в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Такое определение вынес Арбитражный суд Самарской области, пишет Волга-Ньюс.

Суд запросил у мэра, администрации и департамента письменные позиции по делу.

Напомним, с иском в арбитраж обратилось ООО "СЗ "Спектр-Строй". Компания оспаривает отказ регионального минстроя в выдаче разрешения на строительство.

В начале 2023 г. стало известно о планах совладельца АСК "Спектр недвижимости" застроить участок в 3 тыс. кв. м, расположенный в квадрате улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Сейчас на нем находится автостоянка.

В феврале 2023 г. прошли общественные обсуждения, на которых местные жители активно выступали против строительства. Они указывали на близость участка под застройку к школе №168, построенной еще в 1960-е, изношенность коммуникаций во всем районе, перегруженность социальной инфраструктуры и наличие и без того плотной застройки.

Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" оказалось выше - 209 горожан высказались против строительства многоэтажки, а 307 поддержали проект. Однако практически все голоса "за" не имели какой-либо аргументации и содержали одну и ту же фразу: "Выражаю положительное мнение". 

Однако власти Самары по итогам слушаний опубликовали постановление об отказе в отклонении от разрешенных параметров строительства (застройщик просил разрешить снизить число парковочных мест до 0,5 на квартиру). Причинами отказа стали отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки).

ООО "СЗ "Спектр-Строй" не отказался от планов застройки и обратился в минстрой Самарской области за разрешением на строительство, однако 27 февраля 2025 г. получило отказ. В марте застройщик подал в арбитраж иск, в котором оспорил отказ министерства.

Следующее заседание по делу назначено на 27 января. Суд на нем также намерен рассмотреть заключения негосударственной экспертизы, в которых оценивалась возможность размещения на одном земельном участке трех объектов капитального строительства - жилой высотки и двух наземных автостоянок боксового типа. При этом заявление о выдаче разрешения на строительство подавалось только на жилой дом.

Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
24 декабря 2025  13:39
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
24 декабря 2025  12:09
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
24 декабря 2025  11:34
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
23 декабря 2025  21:57
430
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
23 декабря 2025  13:53
415
