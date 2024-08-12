Суд отправил в СИЗО экс-главу самарского Росимущества

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В воскресенье, 11 августа, стало известно об аресте бывшего руководителе Самарского теруправления Росимущества Айвара Кинжабаева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Кинжабаев незаконно провел сделку по продаже более 15 тысяч га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как по закону земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая в принципе не подлежит приватизации. В отношении Кинжабаева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Расследование ведет ГСУ ГУМВД по Самарской области, — озвучил парламентарий версию следствия, пишет 63.RU.

О задержании Кинжабаева и обысках у него СМИ сообщили накануне, 10 августа: якобы всё дело в расприватизации земли ООО «Племенной завод "Дружба"».