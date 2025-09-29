Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский

90

26 сентября студенты-волонтеры Самарского областного училища культуры и искусств специальности Музыкальное искусство эстрады вместе с педагогом- организатором Максимовой Ю.В. по сложившейся традиции подготовили и провели концерт для участников специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале пгт «Рощинский».

В их исполнении прозвучали лирические и патриотические вокальные композиции.

Бойцы тепло и радушно принимали артистов и искренне благодарили за выступление.

Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.

В завершение концерта военнослужащим передали письма с теплыми словами и добрыми пожеланиями от студентов.

Фото: минкульт СО