Главные новости:
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
В селе Заволжье возводится новый ФАП
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.
Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.
Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский

29 сентября 2025 21:11
90
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.

26 сентября студенты-волонтеры Самарского областного училища культуры и искусств специальности Музыкальное искусство эстрады вместе с педагогом- организатором Максимовой Ю.В. по сложившейся традиции подготовили и провели концерт для участников специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале пгт «Рощинский».
В их исполнении прозвучали лирические и патриотические вокальные композиции.
Бойцы тепло и радушно принимали артистов и искренне благодарили за выступление.
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
В завершение концерта военнослужащим передали письма с теплыми словами и добрыми пожеланиями от студентов.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

