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Студенты Самарской области показали своё творчество всему региону

17 апреля 2024 14:48
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В этом году на фестивале свои концертные программы продемонстрировали 16 образовательных организаций высшего образования региона.

В Самарской области объявили имена лауреатов и дипломантов областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна». Начало недели для творческих студентов вузов было ознаменовано конкурсным днём фестиваля. По итогам были названы 8 лауреатов и 10 дипломантов.

«Самарская студенческая весна – 2024» традиционно проводится в Самарской области в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

В этом году на фестивале свои концертные программы продемонстрировали 16 образовательных организаций высшего образования региона, включая 2 филиала Самарского государственного технического университета в г.о. Новокуйбышевск и г.о. Сызрань. Студенты вузов на концертах представляли свои номера в 7 номинациях Фестиваля: «Музыкальное», «Танцевальное», «Видео», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа» и «Арт». Коллективы и индивидуальные исполнители с номерами, не вошедшими в основные концерты вузов, и творческие номера от вузов, которые не показывали свои конкурсные концертные мероприятия, выступили перед членами жюри на отдельном конкурсном дне, который прошёл 15 апреля в Доме культуры «Заря». По итогам концертов от вузов, а также конкурсного дня были объявлены лауреаты и дипломанты, которые размещены в официальной группе ВКонтакте областного фестиваля по ссылке: https://vk.com/studvesnasamara.

На областном гала-концерте «Самарской студенческой весны» выступят лучшие студенты со своими творческими номерами, после чего будет сформирована делегация Самарской области, которая в мае представит регион на Российской студенческой весне в Саратове.

Фестиваль в этом году посвящён Году семьи, который объявлен Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В нашем регионе фестиваль зародился в далеком 1952 году, а в 1993 – был поддержан Российским Союзом Молодежи и стал всероссийским. За время его проведения сменилось ни одно поколение студентов, и он стал уже не просто студенческим, а по-настоящему семейным. Об этом говорит и слоган фестиваля – «Больше, чем творчество» – для многих поколений молодёжи Самарской области Студвесна является неотъемлемой частью студенчества, а опыт участия передаётся от старшекурсников к первокурсникам, от родителей к детям.

Организаторами областного фестиваля «Самарская студенческая весна» выступает министерство молодёжной политики Самарской области и ГБУ СО «Агентство по реализации молодёжной политики».

Напомним, в 2023 году Самарская область на Российской студенческой весне получила номинацию «Прорыв года».

 

Фото - Центр информационного и аналитического сопровождения ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики"

 

Теги: Мероприятия

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