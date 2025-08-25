Я нашел ошибку
Ночью и утром 26 августа в Самарской области сохранятся грозы, шквалистый ветер
Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью.
В Кинеле 37-летние мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне
Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».  
«Т Плюс» приняла участие в арт-фестивале «ВолгаФест-2025»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 26 августа местами в Самарской области ожидается туман
Юбилейный, десятый по счету, молодежный форум стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран.
Студенты Самарской области организовали выставку о родном крае на X Российско-Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы»
Каждый день фестиваля – новые бренды, которые производят одежду и аксессуары, украшения, товары для дома, натуральную косметику, сувенирную продукцию и многое другое.
Около 50 самарских брендов представили свою продукцию на ярмарке «Мой бизнес» в рамках «ВолгаФеста»
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Студенты Самарской области организовали выставку о родном крае на X Российско-Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы»

25 августа 2025 17:30
120
Юбилейный, десятый по счету, молодежный форум стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран.

25 августа 2025 года в городе Чунцин (Китайская Народная Республика) состоялось торжественное закрытие X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы».

Пятидневный международный форум объединил более 600 представителей студенческой молодежи из вузов Приволжского федерального округа Российской Федерации, а также из провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

Самарскую область представляли студенты из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Московского государственного педагогического университета, Самарского государственного социально - педагогического университета. 

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников поздравил замполпреда Олег Машковцев, отметив, что в следующем году форум состоится в России.

«Дорогие друзья, приглашаю всех на Волгу – на XI Российско-Китайский молодежный форум! Уверен, что благодаря проведению молодежных мероприятий в формате «Волга-Янцзы», российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия будут укрепляться и развиваться, способствуя взаимному доверию, культурному обмену и дальнейшему росту сотрудничества между нашими странами», – сказал Олег Машковцев.

Он также поблагодарил организаторов форума и лично мэра города Чунцина господина Ху Хэнхуа за радушный прием российской делегации и высокий уровень организации форума.

Юбилейный, десятый по счету, молодежный форум стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран. Ребята приняли участие в тематических днях – «День России» и «День Китая», на которых смогли ближе познакомиться с историей, культурой, искусством, литературой и инновациями двух стран.

В рамках «Дня России» делегация Самарской области представила выставку о регионе.  Основными тематическими направлениями экспозиции стали «Самара космическая», «Автоваз», «Самарский футбол», «Ремесло Самарской губернии». Также самарские студенты организовали для китайских друзей чайный стол с самарскими изделиями, провели мастер-классы, показали ролик о родном крае и творческий номер.

Программа форума включала насыщенные дискуссии, участие в образовательных и культурных мероприятиях, посещение популярных туристических мест города центрального подчинения Чунцин. В числе экскурсий – посещение Чунцинского зоопарка, Музея истории революции Хунъянь, Выставочного центра городского планирования, Музея Трёх ущелий, культурно-туристического квартала Тяньшэнчэн и знаменитого водопада Ваньчжоу. В один из дней участников также ждало захватывающее шоу дронов.

В рамках форума российские и китайские студенты возложили венки к могилам советских воинов в парке Элин, а также к могиле лётчика-героя Григория Кулишенко.

Завершился форум подведением итогов и демонстрацией творческих номеров с участием талантливых коллективов России и Китая.

 

Фото:  пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

