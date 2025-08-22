Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»

98

22 августа 2025 года в городе Чунцин (КНР) состоялась торжественная церемония открытия X Российско-Китайского молодёжного форума в формате «Волга-Янцзы». Договоренность о его проведении была достигнута в ходе пятого заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в мае текущего года в Казани под сопредседательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина.

Участниками форума стали более 300 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

В делегацию Самарской области вошли 10 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Московского государственного педагогического университета, Самарского государственного социально - педагогического университета. Также в составе делегации представитель министерства молодежной политики Самарской области.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников, организаторов и гостей форума поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «В данном формате мы вместе с китайскими партнёрами развиваем торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, укрепляем взаимопонимание и дружбу нашей молодежи. Именно поэтому для активных и талантливых представителей студенчества наших стран мы с 2014 года проводим молодежный форум в формате «Волга-Янцзы». Форум помогает нашей молодежи лучше узнать друг друга, обменяться опытом и идеями, познакомиться с культурой, традициями и достижениями наших стран».

Главными событиями форума станут тематические дни – «День России» и «День Китая». Участники делегаций презентуют свои регионы, поделятся культурными традициями, установят новые деловые и дружеские контакты. Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.

На выставке Приволжского федерального округа основными презентационными направлениями Самарской области стали – «Самара космическая», «Автоваз», «Самарский футбол», «Ремесло Самарской губернии». Также будет представлен интерактивный арт-объект спилс-карта региона.

В рамках форума запланировано проведение круглого стола по обмену опытом в сфере воспитания и развития молодежи. Представители российской делегации во главе с замполпреда Олегом Машковцевым познакомят китайских коллег с лучшими практиками регионов ПФО.

Программа X Российско-китайского молодежного форума также включает посещение технологических компаний Чунцина (КНР). Студенты узнают о работе предприятий по производству микроэлектроники, разработке полупроводниковых технологий и новых материалов.

Особое внимание будет уделено памятным мероприятиям, в рамках которых состоится возложение цветов к могилам советских воинов в парке Элин и могиле советского летчика-добровольца капитана Григория Кулишенко, внесенного в список героев Войны сопротивления китайского народа японской агрессии. Кроме того, участники посетят исторические и мемориальные музеи, а также Чунцинский международный цирк и Чунцинский зоопарк.

Организаторы форума отмечают, что проведение таких совместных мероприятий является отличной возможностью для молодых людей наладить международные контакты, узнать больше о культуре Китая, обменяться опытом и укрепить сотрудничество между странами.

Завершится форум 25 августа подведением итогов и концертом с участием молодежных коллективов из России и Китая, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО