Студенты региона примут участие в Школе молодёжного актива «Амбассадоры активности. Проявление»

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14 октября в Самарской области стартовал проект «Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности». Специально для участников очного этапа Конкурса «Студент года» был создан трек «Проявление», на котором пройдёт образовательная программа по 3 направлениям: «Искусство выступления», «Бренд личности» и «Мастерская командной работы».

Участники трека — 250 студентов вузов и организаций СПО, прошедшие в очный этап Конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года». Это активные студенты вузов и профессиональных образовательных организаций, проявившие себя в одной из сфер: образования, наука, спорт, культура, творчество, журналистика, патриотическая, общественная или волонтёрская деятельностей на территории Самарской области.

«Благодаря программе комплексного развития молодёжной политики Самарской области «Регион для молодых» мы проводим первый образовательный выезд Школы молодёжного актива «Амбассадоры активности. Проявление». Этот выезд является коллаборацией двух региональных проектов — «Амбассадоры активности» и «Студент года». На первом выезде «Амбассадоров» собрались участники очного этапа Конкурса «Студент года», для которых мы подготовили полезную образовательную программу. Ребята узнают больше о наполнении собственного бренда; как эффективно работать в команде или улучшить ораторское мастерство. Мы уверены, что те знания и компетенции, которые они получает на треке «Проявление» придадут участникам уверенность в своих силах перед самопрезентацией и позволят достойно представить себя и свою команду перед членами жюри регионального Конкурса», — поделилась исполнительный директор Конкурса «Студент года» Елена Кудашова.

Школа молодёжного актива «Амбассадоры активности. Проявление» является частью программы комплексного развития молодёжной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Образование». Образовательная программа пройдет по 3 направлениям: «Искусство выступления», «Бренд личности» и «Мастерская командной работы». Участник может пройти трек в рамках одного направления или выбрать отдельные темы и пары по своему желанию. Темы образовательных пар логично связаны между собой и позволят участникам максимально погрузиться в одно из трёх направлений.

Образовательные сессии проведут региональные эксперты:

— Кристина Гнатюк, Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, директор Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

— Руслан Хоменко, профессиональный сертифицированный тренер, руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства и Речевой Самообороны, победитель и призер Ораторских чемпионатов

— Юлия Собачкова, профессиональный медиатор, главный юрист Всероссийского фестиваля «Российская Студенческая Весна» в 2022 году, главный юрист Форума «iВолга»

— Катерина Лончинская (псевдоним — Beauty Tyaka), самарский предприниматель, основатель и преподаватель бьюти-проекта «Tyaka Store & Studio», спикер «Мой Бизнес»

— Анастасия Ионова, бренд-менеджер Дома Моды «MASHA GORYACHEVA», одного из самых известных самарских брендов, вышедший за пределы региона

После прохождения образовательной программы участникам предстоит пройти очную защиту перед экспертным жюри, которое определит лауреатов и победителей Конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» в 15 номинациях:

Для студентов вузов:

«Студенческий лидер вуза»;

«Студенческая творческая личность вуза»;

«Спортсмен года вуза»;

«Интеллект года».

Для студентов ссузов:

«Студенческий лидер ссуза»;

«Спортсмен года ссуза»;

«Студенческая творческая личность ссуза»;

«Молодой профессионал года».

А также общие номинации:

«Староста года»;

«Доброволец года»;

«Патриот года»;

«Боец года».

Помимо индивидуальных в Конкурсе предусмотрены групповые номинации для обучающихся средних и высших образовательных организаций:

«Студенческое медиа года»;

«Добровольческое объединение года»;

«Патриотическое объединение года».

Отметим, что в этом году на Конкурсе появились новые номинации: «Патриот года» и «Боец года». Номинация «Патриот года» была предложена молодёжью Самарской области в День российского студенчества 2023. Номинация «Боец года» была введена в честь 65-летия Российских студенческих отрядов для лучших бойцов студотрядов.

Еще в рамках Школы молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» пройдет 6 смен для творческой, работающей молодёжи, молодёжные политических организаций, потенциальных участников грантовых конкурсов, бойцов студотрядом и активистов Движения Первых. Чтобы принять участие в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Организаторами проекта «Амбассадоры активности» являются Правительство Самарской области, Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Региональное отделение «Движения Первых» Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

Фото: freepik.com