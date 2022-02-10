Я нашел ошибку
Главные новости:
У него изменился дизайн.
Samsung презентовала самый продвинутый в линейке смартфон — Galaxy S22 Ultra
В 2022 году свыше 5 км тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет обследовано с помощью внутритрубной диагностики.
Компания «Т Плюс» планирует расширить использование робота-диагноста на тепловых сетях Самарского региона
Эксперт Шелупахин: студентов могут привлечь к ответственности за майнинг в общежитиях.
Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны
Траурные мероприятия прошли на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева.
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей
С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом, погибли 5,7 млн человек.
Еврокомиссар по здравоохранению сообщила о вакцинации от COVID-19 приблизительно половины населения мира
Девочки, что долгое время никому о произошедшем не рассказывали.
Самарец приговорен к 15 годам колонии за растление трех девочек более 11 лет назад 
В Самаре за сутки заболели 828 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба сообщил, что летные испытания самолета завершатся в 2022 году.
Самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершил первый полет
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.72
-0.08
EUR 85.38
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны

10 февраля 2022 16:55
64
Эксперт Шелупахин: студентов могут привлечь к ответственности за майнинг в общежитиях.

Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию, объяснил РИА Новости правовед-криминолог, член адвокатской коллегии "Горгадзе и партнеры" Владимир Шелупахин.

"Если счёт за электричество выставляется перед вузом, то майнинг может причинить ему значительный материальный ущерб. Если студенты оплачивают счёт сами, то это сугубо их личная ответственность. Главное, чтобы электроэнергию не воровали, за что можно поплатиться свободой", - сказал Шелупахин.

Он при этом подчеркнул, что в случае когда за электричество платит вуз, то он может истребовать со студентов деньги в гражданско-правовом порядке.

"Если же установить личности майнеров не получается, то (надо) заявить в полицию. И в этом случае нарушителям может грозить уголовная ответственность по 165 статье УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - уточнил юрист.

Он также уточнил, как будет определяться, что студент превысил нормы по использованию электроэнергии: "Есть порядок расчетов суммы платежей на одного человека. Если платёж превышает нормативы в значительной степени — это повод руководства обратить на это внимание. Вуз несёт необоснованные убытки".

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
267
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
542
в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
9 февраля 2022  13:03
В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
1015
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
9 февраля 2022  12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
479
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
506
Весь список