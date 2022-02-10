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Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию, объяснил РИА Новости правовед-криминолог, член адвокатской коллегии "Горгадзе и партнеры" Владимир Шелупахин.

"Если счёт за электричество выставляется перед вузом, то майнинг может причинить ему значительный материальный ущерб. Если студенты оплачивают счёт сами, то это сугубо их личная ответственность. Главное, чтобы электроэнергию не воровали, за что можно поплатиться свободой", - сказал Шелупахин.

Он при этом подчеркнул, что в случае когда за электричество платит вуз, то он может истребовать со студентов деньги в гражданско-правовом порядке.

"Если же установить личности майнеров не получается, то (надо) заявить в полицию. И в этом случае нарушителям может грозить уголовная ответственность по 165 статье УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - уточнил юрист.

Он также уточнил, как будет определяться, что студент превысил нормы по использованию электроэнергии: "Есть порядок расчетов суммы платежей на одного человека. Если платёж превышает нормативы в значительной степени — это повод руководства обратить на это внимание. Вуз несёт необоснованные убытки".

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