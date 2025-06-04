Студенты из Самарской области вошли в число призеров финала Международного инженерного чемпионата CASE-IN

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57 молодежных команд стали победителями и призерами XIII сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, одним из организаторов которого выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей». Среди призеров – студенты из Самары.

Приветствуя финалистов, первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что CASE-IN предоставил тысячам молодых людей из России и ближнего зарубежья возможности развития, получения практических знаний и ценных компетенций.

«За путевки в финал состязались почти 8000 человек, – подчеркнул Геннадий Гурьянов. — Радует, что в чемпионате уже третий год принимают участие представители стран СНГ, и впервые – представители стран БРИКС+. Это молодёжные команды 10 государств: Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, Индии, Ирана, Китая и ЮАР. Сегодня в финале лучшие молодые специалисты. Опыт, полученный здесь, точно поможет им добиться поставленных целей и стать мастерами своего дела».

Студенческая лига университета – самая массовая, в течение сезона в ней приняли участие 6624 человека. В финал вышли 149 студенческих команд из 81 университета. На протяжении трех дней студенты презентовали решения экспертам – специалистам отраслевых компаний, профильных вузов и организаций. Сильнейшие команды определены в 11 отраслевых направлениях: горное дело, горные машины и оборудование, геологоразведка, нефтехимия, нефтегазовое дело, металлургия, проектный инжиниринг, биотехнологии, электроэнергетика, теплоэнергетика, а также архитектура, проектирование строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Всего в Студенческой лиге разыграно 12 комплектов наград различного достоинства. Кубки и медали получили студенческие команды 24 вузов, среди них – команда Самарского государственного технического университета.

В награждении сильнейших команд приняла участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

«Чемпионат очень активно работает с университетами. Так, 161 университет ждет призеров и чемпионов Школьной лиги, предлагая им дополнительные баллы ЕГЭ, а 56 вузов России готовы предложить лучшим участникам Студенческой лиги льготные условия при поступлении на магистратуру и аспирантуру, – рассказала Ольга Петрова. – Отрадно, что такое большое количество вузов вовлечены в систему инженерных соревнований CASE-IN, это свидетельствует о возрастающей популярности чемпионата в студенческой среде. Только на финал приехали студенты 81 вуза из России и стран СНГ!».

Команда СамГТУ «Энергия мысли» стала серебряным призером в направлении «Биотехнологии». Партнером направления, впервые введенного в соревнования Студенческой лиги в этом сезоне, стало ПАО «Татнефть». Студенты-биотехнологи проанализировали технологии переработки углекислого газа, обеспечивающие его утилизацию без вреда для окружающей среды.

Чемпионов и призеров Студенческой лиги ждут льготные условия при поступлении на магистратуру и аспирантуру вузов – партнеров чемпионата и оплачиваемые стажировки в компаниях с возможностью последующего трудоустройства.

Организаторами чемпионата выступают Фонд «Надежная смена», президентская платформа «Россия — страна возможностей», НП «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Чемпионат поддерживают 170 крупных партнеров — от федеральных ведомств, среди которых Минэнерго России, Минстрой России, Минтруд России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежь, до компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, нефтегазовой, нефтехимической и атомной промышленности, металлургии, архитектурно-строительного проектирования и других отраслей.

CASE-IN поддерживают АО «Системный оператор Единой энергетической системы», компания «Метрополис», ПАО «Россети», ПАО «Татнефть», СИБУР, АЛРОСА, ПАО «РусГидро», АО «ОК РУСАЛ», ОМК, ООО «Газпром энергохолдинг», ОЭЗ «Алабуга», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», Инжиниринговая компания «ВТБ-Инжиниринг», ООО «НПО ТН-Биотех», ПАО «Распадская», ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Т Плюс», ЕВРАЗ, Группа компаний «Прософт-Системы» и другие.

Проект включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России. Чемпионат проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

АНО «Россия – страна возможностей»