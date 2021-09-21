Студенту, устроившему стрельбу в Пермском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям

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Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В краевом минздраве РИА Новости заявили, что в интересах следствия не могут комментировать ситуацию.

Стрельба в университете произошла утром 20 сентября, в результате трагедии погибли шесть человек. Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и был ранен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стрелявшему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации