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Студенту, устроившему стрельбу в Пермском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям

21 сентября 2021 23:28
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Он оказывал сопротивление при задержании и был ранен.

Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В краевом минздраве РИА Новости заявили, что в интересах следствия не могут комментировать ситуацию.

Стрельба в университете произошла утром 20 сентября, в результате трагедии погибли шесть человек. Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и был ранен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стрелявшему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного.

 

Фото:    Следственный комитет Российской Федерации

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