Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области

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«Туризм – как инструмент межкультурного взаимодействия и социально-экономического развития региона» – с такой темой стартовала пленарная сессия XIX Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов» в Тольятти в Университете сервиса.



Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. В формате лекции-диалога со студентами он обозначил основные тренды, вызовы и результаты развития отрасли туризма в Самарской области.

«Одним из важных трендов является развитие локального туризма. Такого вида туризма вы не найдете в учебниках и справочниках. Речь идет о создании условий для отдыха и проведения досуга для жителей региона на территории Самарской области, – подчеркнул Артур Игоревич. – В программе социально-экономического развития Самарского региона, разработанной по поручению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева при участии жителей региона, определено 6 ключевых направлений до 2030 года. Одно из этих направлений – это туризм и гостеприимство. Уникальность нашей отрасли и, с другой стороны, ее сложность заключается в том, что туризм не имеет границ. Практически любая сфера экономики так или иначе связана с туризмом».



Ректор Университета сервиса Любовь Выборнова подчеркнула важность участия экспертов отрасли из числа представителей бизнеса и органов региональной и муниципальной власти в научных и научно-просветительских мероприятиях для студентов и аспирантов.

«Подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства является одним из приоритетных направлений Университета сервиса. Важно погружать в актуальную отраслевую повестку и наших молодых исследователей. Применяя знания и методы исследований в различных научных областях, таких как региональная экономика, теория и история культуры, искусства, техническая эстетика и дизайн, для решения прикладных задач в туризме, университет способствует развитию отрасли в регионе», – подчеркнула Любовь Алексеевна в своем приветственном слове.



Министр ответил на вопросы молодежной аудитории, подчеркнув, что все они могут стать амбассадорами гостеприимства в родном крае.

Один из актуальных вопросов студентов: «Как Вы считаете, на что нужно делать упор в развитии туризма нашего края?»

«Нужно делать ставку на несколько направлений, потому что в нашем регионе уникальное сочетание богатого природного наследия и очень мощного развития промышленности. А еще наш край отличает богатое историко-культурное и архитектурное наследие самых разных эпох, которое сохранилось в нашем регионе и которое мы сейчас стараемся сберечь, - ответил Артур Игоревич. – Очень важно создавать для туристов комфортную среду, среду гостеприимства. Это и комфортабельные места размещения, интересные места питания и отдыха с определенными концепциями. И главное – это люди! Несмотря на то, что в туризме сейчас очень бурно развиваются современные информационные технологии, эта отрасль самая человекоцентричная, в ней очень многое зависит от человека и его профессионализма».



Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов подчеркнул, что для развития этой отрасли нужно постоянно учиться, совершенствовать свои знания и профессиональные компетенции.

Гостями пленарной сессии конференции также стали Екатерина Ярославцева, руководитель управления туризма администрации г.о. Тольятти, Игорь Степанов, директор туроператорской компании «Румб». Организатором конференции выступил Поволжский государственный университета сервиса.



Фото: пресс-служба университета сервиса