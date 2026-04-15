Студенческий медицинский отряд региона будет работать на всероссийском трудовом проекте РСО

Студенческие медицинские отряды – одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений в Российских студенческих отрядах (РСО). В летний период студенты-медики работают на должностях младших и средних медицинских работников в медицинских учреждениях по всей стране, тем самым помогая решать вопрос кадрового дефицита в сфере здравоохранения.

«Сегодня в здравоохранении сохраняется дефицит кадров. Для решения этой проблемы уже действуют меры поддержки, программы «Земский доктор» и «Земский Фельдшер», специальные социальные выплаты. Но важно выстраивать системную работу и с молодёжью. В этом году мы запускаем 9 всероссийских и международных медицинских трудовых проектов. Это возможность для студентов получить реальный опыт в больницах и ФАПах, поработать с наставниками и поддержать отрасль в период наибольшей нагрузки и отпусков. Второй год подряд к проектам присоединяются несовершеннолетние участники и студенты из дружественных стран. Наша задача — чтобы все ребята через практику в медицинском отряде закреплялись в профессии и после выпуска приходили работать в государственную систему здравоохранения. Продолжим над этим работать!», — прокомментировала Юлия Дрожжина, Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

Летом 2026 года студенческий медицинский отряд «Агапэ» Самарского государственного медицинского университета будет трудиться на Всероссийском студенческом медицинском трудовом проекте «Клиника» в Челябинске. Также боец студенческих отрядов Самарской области Марсель Абушаев вошел в состав Всероссийского студенческого фармацевтического отряда «36,6» в Санкт-Петербурге, где 150 студентов, обучающиеся на специальности фармацевтов будут работать в одноименной сети аптек.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Фото: Студенческие отряды Самарской области