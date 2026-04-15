В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.
Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения
За прошедшие сутки в регионе в результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара
12 апреля на улице Космонавтов а селе Приволжье загорелись домашние вещи в квартире.
Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в Приволжском районе
Температура воздуха 16 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +14, +16°С.
16 апреля в регионе без осадков, до +16°С
30 апреля в КРЦ «Звезда» состоится финал Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.  
Финал детского дивизиона КВН Самарской области пройдет в конце апреля в Самаре
В ИК №6 в ходе досмотра грузового автомобиля в кабине транспортного средства за пассажирским сиденьем были обнаружены и изъяты запрещённые предметы.
В исправительная колония №6 пресечена попытка доставки запрещённых предметов
25 апреля в 12.00 и 16.00 в Самарском театре драмы спектакль «Маленький принц».
Самарский театр драмы: спектакли по «Пушкинской карте» в апреле и мае
В рамках мероприятий по сохранению и озеленению парков и общественных пространств Самары в парке Победы проведут масштабное озеленение — высадят крупномерные деревья.
90 деревьев высадят в самарском парке Победы
Студенческий медицинский отряд региона будет работать на всероссийском трудовом проекте РСО

Летом 2026 года студенческий медицинский отряд «Агапэ» СамГМУ будет трудиться на Всероссийском студенческом медицинском трудовом проекте «Клиника» в Челябинске.

Студенческие медицинские отряды – одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений в Российских студенческих отрядах (РСО). В летний период студенты-медики работают на должностях младших и средних медицинских работников в медицинских учреждениях по всей стране, тем самым помогая решать вопрос кадрового дефицита в сфере здравоохранения. 

«Сегодня в здравоохранении сохраняется дефицит кадров. Для решения этой проблемы уже действуют меры поддержки, программы «Земский доктор» и «Земский Фельдшер», специальные социальные выплаты. Но важно выстраивать системную работу и с молодёжью. В этом году мы запускаем 9 всероссийских и международных медицинских трудовых проектов. Это возможность для студентов получить реальный опыт в больницах и ФАПах, поработать с наставниками и поддержать отрасль в период наибольшей нагрузки и отпусков. Второй год подряд к проектам присоединяются несовершеннолетние участники и студенты из дружественных стран. Наша задача — чтобы все ребята через практику в медицинском отряде закреплялись в профессии и после выпуска приходили работать в государственную систему здравоохранения. Продолжим над этим работать!», — прокомментировала Юлия Дрожжина, Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
Молодежной политике, поддержке талантливых молодых людей, получению востребованных профессий уделено особое внимание в Народной программе партии «Едина Россия».
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте  hh.ru/rso или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

 

Фото: Студенческие отряды Самарской области

