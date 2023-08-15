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Строительство международного межвузовского кампуса в Самаре даст дополнительный импульс развитию технологического предпринимательства в регионе

15 августа 2023 14:59
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Через создание эффективного механизма взаимодействия университетского сообщества и сектора реальной экономики.

Заявка Самарской области на софинансирование проекта из средств федерального бюджета по нацпроекту «Наука и университеты» отобрана Министерством науки и высшего образования РФ еще в ноябре прошлого года. Концепция его создания в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями разрабатывалась под руководством губернатора Дмитрия Азарова. В прошлом году глава региона представил проект Президенту страны и заручился его поддержкой.

Одной из стратегических задач создания межвузовского кампуса является развитие технологического предпринимательства через создание эффективного механизма взаимодействия университетского сообщества и сектора реальной экономики.

Согласно концепции функционирования будущего кампуса, технологическое предпринимательство включит в себя три крупных актуальных блока: современную инженерию, медицинскую инженерию, а также современные цифровые технологии и квантовые коммуникации. Курировать каждое направление поручено ведущим университетам региона.

Экосистема технологического предпринимательства будет базироваться на принципах индустриального партнёрства, формирующего прочные связи между компаниями-партнёрами и вузами.

Важно отметить, что эта конструкция подразумевает двустороннее взаимодействие. С одной стороны выступают индустриальные заказчики, которые могут направлять вузам запрос на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, организацию целевого обучения. С другой – университеты, которые могут предлагать свои разработки производственным компаниям для апробирования и внедрения на их площадках, с целью дальнейшей коммерциализации и вывода на рынок.

Создание подобной устойчивой экосистемы крайне необходимо для решения технологических вызовов, стоящих перед современной экономикой и промышленностью, стимулирования научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях и в целом для развития предпринимательской культуры в регионе.

«Готовить студентов как будущих технологических предпринимателей – особая задача, которая должна решаться не на университетской платформе, а на платформе блока технологического предпринимательства, с широким привлечением индустриальных партнёров и стартапов, которые имеют реальный опыт на рынке, – прокомментировал директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – Этот принцип заложен в концепцию самарского кампуса по поручению нашего министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова, и сейчас главная задача состоит в том, чтобы лучшие практики, которые есть в регионе, в том числе и в инновационной деятельности, встроить в модель кампуса».

Реализация концепции технологического предпринимательства в межвузовском кампусе позволит университетскому сообществу выйти за рамки теоретической науки и широко реализовывать прикладные научные проекты. Это поможет привлечь и удержать в регионе талантливые кадры, столь необходимые для развития высокотехнологичных секторов экономики.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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