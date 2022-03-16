Страну меняют люди: сбор идей на платформе АСИ открыт до 1 апреля 

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В 2022 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс проводят форум «Россия: сильные идеи для третьего десятилетия». Это площадка, которая позволит аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны. Целью является выбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Тематических направлений семь, это «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

Форум пройдет в несколько этапов, первый из которых – сбор идей. Все желающие жители региона могут разместить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru и получить оценку от лучших экспертов страны, прокачать свой проект и получить комплексную поддержку в реализации. Идею можно разместить на платформе до 1 апреля 2022 года включительно.

Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению форума является помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя – ответственным секретарем - советник Президента РФ Антон Кобяков. В состав Оргкомитета приглашен Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также в оргкомитет вошли представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Впервые форум «‎Сильные идеи для нового времени»‎ состоялся в 2020 году и показал высокую востребованность. Организаторам поступило 15 тысяч идей, при этом Самарская область стала второй в стране по количеству направленных на форум идей и абсолютным лидером в ПФО: регион представил 862 идеи. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.